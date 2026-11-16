Bambino Gesù: triplicati i casi di abuso minorile in famiglia

Il Bambino Gesù segnala un aumento drastico delle segnalazioni di abusi. Nel 2026 le richieste al Child Care sono triplicate, con focus su trascuratezza e violenze domestiche.

Il Bambino Gesù ha diffuso numeri allarmanti sulla violenza nascosta contro i minori, evidenziando che otto casi su dieci avvengono in ambito familiare. Gli dati, resi noti in vista dell'undici novembre, mostrano una crescita significativa delle situazioni sospette gestite dall'ospedale pediatrico romano. L'istituto segnala un incremento costante delle richieste di aiuto, mettendo in luce come la violenza non lasci sempre segni visibili ma si nasconda spesso dietro forme di trascuratezza e umiliazioni psicologiche.

Analisi statistica delle violenze domestiche

I dati dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù rivelano che negli ultimi cinque anni è stata trasmessa una media elevata di segnalazioni all'autorità giudiziaria. La violenza non si limita alle lesioni fisiche ma include la mancanza di cure adeguate e l'esposizione dei bambini alle aggressioni tra familiari. Il 67% delle segnalazioni riguarda sospette situazioni di trascuratezza o cure inadeguate, mentre il 19% concerne possibili maltrattamenti fisici e psicologici.

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Un'attenzione particolare è riservata al 14% di casi che includono sospetti abusi sessuali. In queste situazioni, emerge un dato significativo riguardando le ragazze tra i 7 e i 18 anni, che subiscono segnalazioni con una frequenza tre volte superiore rispetto ai coetanei maschi. Questi numeri raccontano una realtà complessa, dove la violenza spesso rimane invisibile agli occhi non preparati, richiedendo una maggiore attenzione ai segnali comportamentali.

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Aumento richieste al servizio neuropsichiatrico

A preoccupare è l'impennata delle richieste di valutazione specialistica al servizio neuropsichiatrico Child Care dell'ospedale. Le richieste sono triplicate in un solo anno, passando da circa cinque a settimana nel 2025 a quindici nel 2026. Questo aumento riflette sia una maggiore capacità di riconoscere i rischi, sia un effettivo incremento delle situazioni criticate. La neuropsichiatra Paola De Rose spiega che il fenomeno può indicare una maggiore attenzione verso segnali un tempo inosservati.

Impatto sociale e supporto psicologico

Per fronteggiare la crisi, il Bambino Gesù punta su diagnosi precoci, assistenza psicologica e percorsi di protezione che coinvolgono i servizi sociali. I segnali di disagio possono manifestarsi attraverso cambiamenti improvvisi nel comportamento del minore, richiedendo un intervento tempestivo. Per i minori e le famiglie in difficoltà è disponibile Helpline Lucy, un servizio gratuito di supporto psicologico attivo ventiquattro ore su ventiquattro, contattabile al numero 06 6859 2265. Questa risorsa rappresenta un ponte fondamentale per chi cerca aiuto immediato e riservato, garantendo protezione e ascolto professionale in ogni momento della giornata.