Banca d'Italia: Obbligo conto base entro novembre, stop agli ostacoli

La Banca d'Italia impone a banche e Poste di rimuovere le barriere all'apertura del conto corrente base entro il 30 novembre, garantendo servizi gratuiti per redditi bassi.

La Banca d'Italia ha emanato un provvedimento definitivo per garantire l'accesso ai servizi bancari essenziali, richiedendo l'eliminazione totale degli ostacoli all'apertura del conto corrente base entro il 30 novembre. L'Istituto Centrale, attraverso gli Orientamenti di Vigilanza datati 5 agosto 2026, ha imposto alle banche e a Poste Italiane di proporre attivamente questo prodotto a tutti i soggetti eleggibili.

Scadenza operativa per le istituzioni finanziarie

Il termine perentorio del 30 novembre segna la data ultima entro cui gli intermediari finanziari devono adattare le proprie procedure operative. In ottemperanza a queste direttive, le istituzioni bancarie saranno obbligate a rimuovere ogni tipo di barriera amministrativa o tecnica che impedisca la stipula del conto base. Questo prodotto è fondamentale per garantire l'inclusione finanziaria, essendo gratuito per le fasce di reddito più basse e per i pensionati con basse rendite.

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La norma stabilisce che, in caso di rifiuto della richiesta, gli istituti devono fornire una motivazione scritta entro dieci giorni lavorativi. Tale requisito trasforma il conto base da opzione potenziale a diritto effettivo e applicabile. Le banche non potranno più limitarsi a proporre conti ordinari a canone fisso, ignorando le esigenze dei correntisti che soddisfano i requisiti di legge per la gratuità del servizio.

Dati di diffusione e criticità rilevate

Nonostante l'introduzione del conto di base risalga al 2011 con il decreto Salva Italia, la sua diffusione rimane ampiamente insufficiente rispetto al potenziale mercato. A fine 2025, in Italia risultavano attivi circa 180 mila conti di base. Questo numero è drasticamente inferiore agli oltre 7 milioni di residenti che potrebbero potenzialmente averne diritto gratuitamente.

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La Banca d'Italia ha rilevato che gli sportelli spesso non propongono questo tipo di conto oppure lo rifiutano senza motivo, magari offrendo al suo posto conti più costosi. Le verifiche della Vigilanza hanno fatto emergere diverse criticità: alcuni istituti non inseriscono il conto base nei propri cataloghi e il personale non sempre lo propone ai clienti. In alcuni casi vengono respinte le richieste di persone non residenti o in difficoltà economica.

Requisiti economici e dettagli della gratuità

Il conto corrente di base è un servizio a cui hanno diritto tutti i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione europea, come previsto dall'articolo 126-noviesdecies del Testo unico bancario. Va specificato che il conto di base è gratuito e senza bollo con Isee inferiore a 11.600 euro, come da articolo 4 del Dm n. 70/2018. Con pensioni fino a 18.000 euro lordi annui è senza canone, ma prevede il bollo ordinario di 34,20 euro l'anno, se la giacenza media dei conti supera 5.000 euro.

Il costo medio annuo di gestione di un conto corrente in Italia è di 85,30 euro, considerando conti bancari tradizionali, online e postali. La possibilità di accedere al conto di base non è limitata ai cittadini italiani o a chi possiede una residenza stabile. La norma comprende anche le persone senza fissa dimora e i richiedenti asilo. Si tratta di uno strumento pensato per garantire l'accesso ai servizi bancari essenziali anche a chi si trova in condizioni di maggiore fragilità.

Adempimenti conformi e verifiche interne

Entro la scadenza del 30 novembre, i reparti Compliance e Internal Audit dovranno verificare procedure e comportamenti, predisponendo una relazione sulle eventuali carenze. Tale documento, comprensivo delle misure correttive, dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione. Le carenze ancora presenti dovranno essere comunicate alla Banca d'Italia insieme a un piano di rimedio ufficiale.

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Per ottenere il conto corrente di base gratuito è necessario presentare una richiesta alla banca o a Poste Italiane, dichiarando per iscritto di non essere già titolari di un altro conto di base. Chi intende beneficiare dell'agevolazione deve inoltre autocertificare il possesso dei requisiti economici. La documentazione deve essere aggiornata entro il 31 maggio di ciascun anno per confermare il mantenimento dei requisiti.