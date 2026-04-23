Banca di Asti, rivoluzione in Cda: Rasero presidente e Fiorini ad

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha ufficializzato le nuove nomine per il Consiglio di Amministrazione di Banca di Asti. Maurizio Rasero è il nuovo presidente, Roberto Fiorini il nuovo amministratore delegato. Un cambiamento radicale con l'uscita di Demartini e Galvagno.

Dopo mesi di tensioni, polemiche e dibattiti, le anticipazioni si sono concretizzate con l'ufficializzazione dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione di Banca di Asti da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Il cambiamento è significativo, con dieci nuove nomine destinate a segnare una nuova fase per l'istituto bancario. Il sindaco Maurizio Rasero è stato designato come nuovo presidente, mentre Roberto Fiorini assumerà il ruolo di amministratore delegato. Fiorini, manager di comprovata esperienza internazionale, rappresenta una novità di rilievo nel panorama bancario europeo.

Attualmente Regional Manager per il Centro Italia di UniCredit dal 2021, vanta una carriera iniziata nel gruppo nel 2003, con significative esperienze di leadership in Ungheria, Austria e Romania, oltre alla guida di UniCredit Factoring tra il 2017 e il 2020. La sua specializzazione in finanza aziendale e gestione strategica, unita alla laurea conseguita alla Sapienza di Roma, lo rende un profilo ideale per affrontare le sfide future.

Negli ultimi anni, Fiorini si è concentrato sullo sviluppo territoriale e sull'innovazione, partecipando a forum dedicati alla crescita urbana e logistica. La composizione del nuovo Cda segna una netta rottura con il passato. L'ex amministratore delegato Carlo Demartini non è stato riconfermato, così come il presidente uscente Giorgio Galvagno, destinato alla presidenza di Pitagora Spa, e sette degli otto consiglieri nominati dalla Fondazione nella precedente tornata.

Oltre alle nomine di Gianluigi Gola e Ferdinando Lombardi, indicati dalle Fondazioni Crt e Vercelli, le altre due liste presentate da Fondazione Biella e Bpm non includono il nome di Demartini. Fonti vicine all'ex amministratore delegato lo descrivono come sereno e determinato a svolgere il proprio lavoro con la consueta diligenza e passione fino all'ultimo giorno. Nonostante i rapporti di forza sembrino favorire la Fondazione e i suoi alleati, il recente cambiamento in Mps invita alla cautela.

Il nuovo Cda, che dovrà essere ratificato dall'assemblea dei soci il 27 aprile, presenta un Consiglio profondamente rinnovato, con Silvia Mirate come unica consigliera confermata dalla Fondazione CrAsti in rappresentanza dei piccoli azionisti. L'ingresso di figure di spicco dell'Astigiano e di tecnici esterni testimonia la volontà di un cambiamento radicale.

Tra i nuovi membri del Cda figurano Maria Teresa Armosino, già presidente della Provincia e sottosegretaria all'Economia e Finanze, Roberto Vercelli, consigliere comunale del Pd con una lunga carriera in San Paolo, Pia Bosca, a capo della storica casa vinicola canellese, Marco Remondino, professore associato all'Università di Genova ed esperto di digital asset, blockchain e bitcoin, e Maria Paola Clara, componente di Mediobanca Premier. Il presidente della Fondazione Livio Negro ha sottolineato l'importanza di aver privilegiato competenze bancarie, sensibilità istituzionale, capacità di governo e visione strategica, con particolare attenzione alla rappresentatività del territorio.

L'equilibrio tra competenze tecniche e manageriali di alto livello e conoscenza del contesto locale è considerato essenziale per accompagnare l'evoluzione dell'istituto. Questa nuova fase per Banca di Asti si preannuncia ricca di sfide e opportunità, con un Cda rinnovato e determinato a guidare l'istituto verso un futuro di crescita e innovazione, tenendo conto delle esigenze del territorio e delle nuove dinamiche del mercato bancario





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