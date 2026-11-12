Banca Ifis: utili in netto calo per svalutazione Npl, fusione Illimity il 7 dicembre

Banca Ifis registra perdita netta per 67,3 milioni per svalutazione Ifrs 5. La fusione con Illimity è fissata per il 7 dicembre 2026, con sinergie attese dal 2027.

La situazione finanziaria di Banca Ifis ha registrato una forte contrazione nei primi nove mesi dell'anno, segnata da una perdita netta di pertinenza della capogruppo pari a 67,3 milioni di euro. Questo risultato negativo è stato principalmente causato dalla svalutazione del portafoglio Non-Performing Loan ( Npl) contabilizzata ai sensi dello standard Ifrs 5. Nonostante l'operatività ordinaria abbia generato un utile di 4,6 milioni di euro, l'effetto della svalutazione ha trascinato l'istituto in rosso, portando il titolo a Piazza Affari a chiudere con una perdita del 3,16%, quotato a 10,1 euro per azione.

Dettagli Core E Margini Operativi

Il margine di intermediazione complessivo ha raggiunto i 571 milioni di euro nei nove mesi, di cui 156,7 milioni attribuibili specificamente alle attività di Illimity. Escludendo tale contributo, il margine netto si è attestato a 414,3 milioni di euro, evidenziando una flessione significativa rispetto ai 489,7 milioni registrati alla stessa data del 2025. La componente trainante è stata il margine di interesse, che ha generato 391,8 milioni di euro, integrato dalle commissioni nette per 99 milioni. L'utile ordinario di 4,6 milioni include già il contributo negativo di 8,3 milioni derivante da Illimity, evidenziando la pressione sulla top line.

Also read La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 14 e domenica 15 novembre

Posizioni Stakeholder e Processo Npl

La direzione di Banca Ifis, guidata dall'Amministratore Delegato Raffaele Zingone, conferma la Guidance per un utile netto di 100-110 milioni di euro nel 2026. Questa proiezione include il riconoscimento di circa 70 milioni di euro di Dta ma non anticipa gli effetti della cessione del portafoglio Npl né dell'ispezione di Banca d'Italia. Il processo competitivo per il deconsolidamento è avanzato, con offerte vincolanti attese entro metà dicembre 2026. Il Ceo Raffaele Zingone ha dichiarato che il progetto di integrazione di Illimity sta giungendo alla fase conclusiva, dopo aver completato la valorizzazione degli asset non core.

Advertisement

Impatto Reale e Prospettive Future

La fusione di Illimity in Banca Ifis è ufficialmente programmata per il 7 dicembre 2026, con l'obiettivo di attivare sinergie annue per 75 milioni di euro a partire dal 2027, di cui 50 milioni per il costo e 25 per il ricavo. Il Cet1 Ratio al 30 settembre 2026 si ferma al 12,8%, in calo rispetto al 13% del 2025, ma esclude i benefici del deconsolidamento. La liquidità a fine ottobre 2026 ammonta a 2,2 miliardi di euro. Il nuovo piano industriale, fondamentale per orientarsi su Pmi e privati, sarà presentato all'inizio del primo trimestre 2027.