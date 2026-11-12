Banche vs Governo: Intesa Minaccia la Corte Costituzionale per il Superbonus

Intesa Sanpaolo e il settore bancario minacciano la Corte Costituzionale contro le misure di bilancio. Il conflitto esplode per il Superbonus e le tasse del 2027.

Il conflitto tra il Governo italiano e il settore bancario ha raggiunto un livello di tensione senza precedenti, segnato da un linguaggio istituzionale sempre più aggressivo e da minacce esplicite di contenzioso legale. Carlo Messina, amministratore generale di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato con fermezza che la presenza di un'attitudine prepotente da parte delle istituzioni non incute paura alle banche, ma le spinge a difendere i propri interessi con strumenti giuridici rigorosi. Questa dichiarazione arriva nel contesto della recente Legge di Bilancio, che prevede un prelievo significativo sul settore finanziario nei prossimi anni.

Il Punto di Rottura sul Superbonus

La misura che ha fatto traboccare il vaso e innescato la reazione più violenta è la diluizione degli ultimi crediti fiscali del Superbonus. La norma prevede che i bonus, che dovrebbero essere liquidati in tempi brevi, vengano ora spalmati su un periodo di dieci anni. Carlo Messina ha definito queste formule come simili alle pratiche di gestione del debito sudamericane, una critica dura rivolta alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario. Il banchiere ha sottolineato che la scadenza dei crediti previsti per l'anno prossimo viene rimandata a dieci anni senza interessi, una condizione che violerebbe le regole della Banca Centrale Europea e rischierebbe di creare problemi di classificazione del rischio nei bilanci bancari.

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Posizioni del Governo e Reazione di Meloni

La Premier Giorgia Meloni ha reagito con rapidità all'attacco, definendo la scelta una questione di giustizia sociale piuttosto che una pratica sudamericana. La Capo del Governo ha espresso rammarico per la mancata ricerca di un accordo precedente, auspicando una collaborazione reciproca che non si è concretizzata. Il Governo sostiene di aver operato una scelta necessaria e giusta, mantenendo un tono distaccato rispetto alle accuse di incoerenza costituzionale sollevate dal mondo bancario. Nonostante la retorica conflittuale, la premier invita a non fraintendere la natura della misura, che il Governo considera un atto di responsabilità verso la collettività e non un attacco indiscriminato al settore privato.

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Impatto Finanziario e Prelievi 2027-2029

Oltre alla questione del Superbonus, la Legge di Bilancio prevede un prelievo complessivo di circa 5,2 miliardi di euro nel 2027, 3,4 miliardi nel 2028 e 1,7 miliardi nel 2029. Queste stime, fornite dalla Corte dei Conti, includono l'aumento dell'Ires del 3% per banche e assicurazioni negli anni 2027 e 2028, modifiche sul recupero delle imposte anticipate e una riduzione della deducibilità di alcune spese e ammortamenti dall'Irap. Matteo Salvini, leader della Lega, ha espresso stupore per le reazioni del mondo bancario, ricordando che le grandi banche realizzeranno 50 miliardi di euro di utile netto nel 2026. Il politico leghista ha sottolineato che le istituzioni sono pronte a richiedere contributi aggiuntivi se necessario, data la ricchezza senza precedenti del settore.

Ricorso alla Corte Costituzionale e Prossimi Passi

Intesa Sanpaolo e altri azionisti del settore bancario stanno valutando la possibilità di presentare un ricorso alla Corte Costituzionale. Il banchiere Carlo Messina ha confermato che i problemi devono essere affrontati in una prospettiva di medio e lungo termine, non solo in vista delle elezioni. Gli articoli mirati sarebbero il 19 e il 37, riguardanti rispettivamente la minore deducibilità Irap e Ires e la ripartizione in dieci rate dei crediti Superbonus. Le fonti bancarie ritengono che queste misure abbiano un impatto negativo sulla capacità di investimento degli istituti e delle imprese edili. La situazione resterà in sospeso in attesa del testo definitivo della legge e di eventuali modifiche parlamentari.