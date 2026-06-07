Banco Bpm: aggregazione con Mps attrattiva per tutti azionisti

L'operazione di fusione tra Banco Bpm e Mps presenta una significativa attrattività finanziaria per tutti gli azionisti. La posizione patrimoniale dell'istituto sarebbe ai vertici del settore, con un CET1 ratio fully loaded pro-forma pari a circa il 15%.

L'operazione di fusione tra Banco Bpm e Mps presenta una significativa attrattività finanziaria per tutti gli azionisti. La posizione patrimoniale dell'istituto sarebbe ai vertici del settore, con un CET1 ratio fully loaded pro-forma pari a circa il 15%.

L'eventuale estensione del c.d. Danish Compromise alla partecipazione in Generali potrebbe portare ulteriori benefici. L'operazione comporterebbe una creazione di valore pari ad almeno 5,5 miliardi, valorizzando le sinergie al netto dei costi di integrazione, stimati in circa 1,1 miliardi al lordo delle imposte. A regime l'istituto potrebbe generare un utile netto di 6 miliardi, con una crescita degli utili per azione a doppia cifra.

Ciò supporterebbe una significativa capacità distributiva, superiore a quella oggi prevista nei due piani stand-alone, e una forte generazione organica di capitale. La fusione tra Banco Bpm e Mps sembra quindi essere una mossa strategica per entrambi gli istituti, con benefici che potrebbero essere sentiti da tutti gli azionisti. La creazione di un'unica entità più forte potrebbe portare a una maggiore competitività e a una maggiore capacità di investimento.

Inoltre, la fusione potrebbe anche portare a una maggiore efficienza e a una riduzione dei costi, grazie alla sinergia tra le due aziende. L'istituto di Piazza Meda sembra quindi essere sulla buona strada per creare un'unica entità più forte e più competitiva, con benefici che potrebbero essere sentiti da tutti gli azionisti





sole24ore / 🏆 1. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Banco Bpm Mps Fusione Attrattività Finanziaria CET1 Ratio Creazione Di Valore Utile Netto Crescita Degli Utili

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zampata di Cimbri su Banco Bpm, Unipol si assicura l’1,5%Il gruppo ha investito 300 milioni e votato in assemblea per confermare il numero uno Castagna

Read more »

Banco Bpm propone un'aggregazione con MpsIl consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha approvato l'invio di una comunicazione formale a Mps per proporre un'operazione di aggregazione concordata.

Read more »

Mps, proposta di aggregazione da BpmBanco Bpm ha proposto a Banca Monte dei Paschi di Siena di discutere e concordare un'operazione di aggregazione. Lo si legge in una nota diffusa dalla ex popolare milanese. L'operazione,...

Read more »

*** Mps: domani in cda prima valutazione della proposta Banco Bpm(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Il cda del Monte dei Paschi, gia' in calendario per domani, avra' un ovvio aggiornamento dell'ordine del ...

Read more »