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Banco Bpm: aggregazione con Mps attrattiva per tutti azionisti

Economia E Finanza News

Banco Bpm: aggregazione con Mps attrattiva per tutti azionisti
Banco BpmMpsFusione
📆6/7/2026 7:05 PM
📰sole24ore
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L'operazione di fusione tra Banco Bpm e Mps presenta una significativa attrattività finanziaria per tutti gli azionisti. La posizione patrimoniale dell'istituto sarebbe ai vertici del settore, con un CET1 ratio fully loaded pro-forma pari a circa il 15%.

L'operazione di fusione tra Banco Bpm e Mps presenta una significativa attrattività finanziaria per tutti gli azionisti. La posizione patrimoniale dell'istituto sarebbe ai vertici del settore, con un CET1 ratio fully loaded pro-forma pari a circa il 15%.

L'eventuale estensione del c.d. Danish Compromise alla partecipazione in Generali potrebbe portare ulteriori benefici. L'operazione comporterebbe una creazione di valore pari ad almeno 5,5 miliardi, valorizzando le sinergie al netto dei costi di integrazione, stimati in circa 1,1 miliardi al lordo delle imposte. A regime l'istituto potrebbe generare un utile netto di 6 miliardi, con una crescita degli utili per azione a doppia cifra.

Ciò supporterebbe una significativa capacità distributiva, superiore a quella oggi prevista nei due piani stand-alone, e una forte generazione organica di capitale. La fusione tra Banco Bpm e Mps sembra quindi essere una mossa strategica per entrambi gli istituti, con benefici che potrebbero essere sentiti da tutti gli azionisti. La creazione di un'unica entità più forte potrebbe portare a una maggiore competitività e a una maggiore capacità di investimento.

Inoltre, la fusione potrebbe anche portare a una maggiore efficienza e a una riduzione dei costi, grazie alla sinergia tra le due aziende. L'istituto di Piazza Meda sembra quindi essere sulla buona strada per creare un'unica entità più forte e più competitiva, con benefici che potrebbero essere sentiti da tutti gli azionisti

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Banco Bpm Mps Fusione Attrattività Finanziaria CET1 Ratio Creazione Di Valore Utile Netto Crescita Degli Utili

 

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