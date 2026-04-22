Banco BPM: Castagna esprime soddisfazione per il nuovo CDA e chiarisce la posizione di Credit Agricole

L'amministratore delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, valuta positivamente la qualità del nuovo consiglio di amministrazione e spiega che l'aumento della partecipazione di Credit Agricole è una scelta di investimento, non una difesa da scalate.

L'amministratore delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna , ha espresso un giudizio estremamente positivo sulla composizione del nuovo consiglio di amministrazione, sottolineando l'alta qualità dei membri, inclusi i quattro rappresentanti di Credit Agricole .

In margine a un evento dedicato ai rapporti tra Italia e India, organizzato congiuntamente da Banco BPM e Il Sole 24 Ore, Castagna ha dichiarato che la qualità dei consiglieri designati, sia dalla sua lista che dall'azionista di riferimento e da Assogestioni, è eccezionale. Ha evidenziato come questo rappresenti un segnale incoraggiante per il futuro della banca, sottolineando che l'ingresso in un consiglio di amministrazione implica un impegno collettivo verso la crescita e lo sviluppo dell'istituto, trascendendo le logiche di mera rappresentanza di interessi specifici.

L'obiettivo primario di ogni membro del consiglio è contribuire attivamente al successo dell'azienda, mettendo a disposizione le proprie competenze e la propria esperienza. Relativamente all'aumento della partecipazione di Credit Agricole nel capitale di Banco BPM al 22,8%, Castagna ha chiarito che tale operazione non va interpretata né come una difesa contro possibili tentativi di scalata ostile, né come una mancanza di fiducia nel management attuale.

Ha spiegato che si tratta di una decisione di investimento strategica da parte di un attore chiave del settore bancario, un investimento che si è rivelato particolarmente profittevole nel corso degli anni, anche grazie alle joint venture sviluppate in collaborazione con Banco BPM. L'incremento graduale della partecipazione è stato quindi una naturale conseguenza dell'evoluzione delle partnership e dei risultati positivi ottenuti.

Castagna ha inoltre precisato che, dalle dichiarazioni pubbliche di Credit Agricole, non emergono intenzioni che vadano oltre la semplice valorizzazione dell'investimento esistente e la prosecuzione della collaborazione. L'amministratore delegato ha ribadito la sua fiducia nella solidità e nelle prospettive di crescita di Banco BPM, sottolineando l'importanza di un consiglio di amministrazione competente e coeso per affrontare le sfide del mercato e cogliere le opportunità che si presenteranno.

Ha inoltre rimarcato il ruolo cruciale delle relazioni internazionali, come quella con l'India, per lo sviluppo del business della banca. L'evento congiunto con Il Sole 24 Ore, dedicato ai rapporti Italia-India, testimonia l'impegno di Banco BPM nel rafforzare i legami economici e commerciali tra i due paesi, aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione.

La banca intende sfruttare le sinergie derivanti dalla sua presenza in entrambi i mercati per offrire soluzioni innovative e personalizzate ai propri clienti, contribuendo allo sviluppo economico e sociale sia dell'Italia che dell'India. La trasparenza e la chiarezza nella comunicazione con gli stakeholder, inclusi gli azionisti e il mercato, rimangono una priorità per Banco BPM, al fine di garantire la fiducia e la stabilità dell'istituto





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