Banco Bpm e Crédit Agricole: proposta di fusione per nuovo gruppo bancario

Crédit Agricole propone a Banco Bpm una fusione per creare il terzo operatore italiano. L'offerta include un premio azionario e mira a evitare OPA ostili.

Crédit Agricole ha inviato una proposta ufficiale a Banco Bpm per avviare negoziati volti alla creazione di un nuovo gruppo bancario. L'iniziativa mira a integrare le due realtà attraverso un'operazione che privilegia l'acquisizione diretta piuttosto che una fusione inversa, soluzione inizialmente gradita ai francesi ma non prevalsa nelle trattative. La mossa mira a consolidare la presenza sul mercato italiano prima che altri istituti possano intervenire.

Dettagli operativi e struttura dell'offerta

Secondo le informazioni diffuse dall'agenzia Adnkronos, Crédit Agricole verrebbe a detenere il quarantacinque per cento del capitale azionario del nuovo soggetto unito. Gli azionisti di Banco Bpm riceverebbero un premio del venti per cento calcolato tramite il rapporto di concambio, parametro che determina il numero di nuove azioni assegnate per ogni titolo precedente consegnato. Tale meccanismo risolve uno dei nodi critici sollevati dalle precedenti ipotesi di fusione inversa, garantendo un valore aggiunto immediato per i proprietari attuali di Banco Bpm.

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Oltre alla struttura azionaria, l'operazione prevede il versamento di una cedola straordinaria pari a un miliardo di euro a favore dei soci di Banco Bpm. L'integrazione consentirebbe di realizzare sinergie operative stimate in circa 800 milioni di euro. Il passaggio successivo richiederà l'assemblea dei soci di Banco Bpm, il cui voto positivo è funzionale a prevenire il lancio di un'offerta pubblica di acquisto ostile da parte di terzi.

Vision strategica e governance del nuovo ente

Il progetto ambisce a constituire il terzo principale gruppo bancario italiano, contando su circa 6,5 milioni di clienti e una rete distributiva composta da oltre 2.300 filiali. Crédit Agricole definisce l'iniziativa come la naturale evoluzione di una partnership di lungo periodo, basata sulla reciproca conoscenza maturata negli anni. La visione industriale sottostante punta a unire due realtà profondamente radicate nel territorio per aprire una nuova fase di sviluppo e ampliare le prospettive di crescita futura del mercato.

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La salvaguardia dell'identità e dell'autonomia operativa della società risultante dalla fusione rappresenta un pilastro centrale del accordo. L'assetto di governance sarà equilibrato con il consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. A conferma dell'intenzione di procedere in modo amichevole e poco traumatico, l'attuale amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, verrebbe confermato alla guida del nuovo gruppo, assicurando continuità gestionale.

Reazioni del mercato e prossimi passi

Banco Bpm ha confermato di aver ricevuto la proposta senza fornire commenti ulteriori al momento. La tempistica dell'operazione è stata scelta per evitare che il Banco potesse diventare preda di altri istituti finanziari interessati al mercato. Si prevedono evoluzioni rapide già nella giornata di lunedì, con le parti chiamate a definire i dettagli tecnici per sbloccare la situazione. L'obiettivo finale è creare un operatore capace di coniugare la forte presenza territoriale dei due istituti con la solidità finanziaria e le competenze del gruppo francese.