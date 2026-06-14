Banco BPM, fusione con Mps e il ruolo di Crédit Agricole. Il cda aggiorna sulla lettera d'intenti

Il consiglio di amministrazione di Banco BPM si riunisce per aggiornare sulla lettera d'intenti inviata a Mps. L'operazione di fusione tra uguali prevede un concambio che assegnerebbe il 61% ai soci senesi e il 39% ai milanesi. Intesa Sanpaolo offre 30,6 miliardi cash e ha già accordi con Unipol-Bper per 635 filiali. Crédit Agricole, primo socio con il 22,4%, potrebbe cedere le attività italiane a Banco BPM dopo la chiusura della pista Mps, blindando il controllo al 50% e aumentando il valore di oltre 10 miliardi. Ma ci sono ostacoli: il rapporto con Crédit Agricole è buono, i soci di Banco BPM sono contendibili e Intesa Sanpaolo rischia di seeing Banco BPM come unico modo per recuperare peso in Italia.

Martedì si terrà il consiglio di amministrazione di Banco BPM, una riunione ordinaria che dovrebbe fornire solo alcuni aggiornamenti riguardo alla lettera d'intenti inviata domenica a Monte dei Paschi di Siena.

L'operazione ipotizzata, una fusione tra pari, non prevede il lancio di offerte pubbliche di acquisto, ma piuttosto, in tempi non brevi, la definizione di un concambio. Sulla base dei prezzi attuali di Borsa, tale operazione assegnerebbe ai soci di Mps il 61% della nuova entità e a quelli di Banco BPM il 39%. La decisione finale spetta all'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, che secondo chi lo conosce "è intenzionato a dare battaglia".

Tuttavia, sarà difficile per il tenace banchiere senese opporsi a Intesa Sanpaolo, che ha messo sul piatto un'offerta cash di 30,6 miliardi di euro, già concordata con Unipol e Bper per il trasferimento di 635 filiali e del marchio Mps. Molti analisti considerano quasi certo il successo del gruppo torinese, leader indiscusso del settore. Proprio per questo, dietro le quinte, assume un'importanza cruciale la posizione di Crédit Agricole, primo azionista di Banco BPM con una quota del 22,4%.

L'anno scorso, l'allora amministratore delegato Giuseppe Castagna aveva già esplorato con i francesi l'ipotesi di integrare le attività italiane di Crédit Agricole nell'ex popolare milanese. Secondo fonti finanziarie, verso l'inizio di giugno, con la scalata di Intesa Sanpaolo ormai nell'aria, i francesi avevano deciso di proporre proprio la fusione con Mps, una delle poche opzioni di crescita estera rimaste per Banco BPM.

I francesi, pur non essendo entusiasti dell'operazione (si diluirebbero sotto il 10% in caso di fusione con Siena), non si sono opposti e anche nel consiglio del 7 giugno i loro quattro rappresentanti hanno votato a favore dell'invio della lettera d'intenti a Mps. Su questa strada, stretta e in salita, si proseguirà ora da martedì fino all'autunno, quando è previsto il lancio dell'Opas di Intesa Sanpaolo.

Tuttavia, risulta che i banchieri francesi, guidati da Jérôme Grivet (vice amministratore delegato da maggio e prossimo alla pensione), abbiano rinnovato le loro precedenti convinzioni. Ovvero che l'approccio di Crédit Agricole in Italia è di lungo termine, responsabile e mai aggressivo. In tale cornice, i francesi sarebbero pronti, una volta chiusa la pista Mps, a un nuovo confronto con Banco BPM.

La cessione delle attività italiane di Crédit Agricole potrebbe aumentare di oltre 10 miliardi di euro il valore di Banco BPM, salito a 22 miliardi in Borsa, blindando il controllo francese, poiché la quota di Crédit Agricole raggiungerebbe circa il 50%. Una simile operazione incontra però due ostacoli principali. Il primo è il buon rapporto attuale tra Banco BPM e Crédit Agricole, rafforzato dalla "difesa comune" contro l'Ops di Unicredit.

Il secondo è che gli attuali azionisti di Banco BPM sono oggi contendibili e non è detto che vogliano e possano cedere il controllo. Terzo, ma non ultimo, va compresa la strategia di Intesa Sanpaolo: oggi rischia di avere in Banco BPM l'unica via per recuperare peso in Italia, dove l'Opas la farebbe superare anche dal polo Bper-Mps





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