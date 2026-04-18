Bancomat, Epi e Mb way: pagamenti mobili transfrontalieri diventano realtà grazie all'interoperabilità

Test tecnico congiunto completato con successo da Bancomat, Sibs-Mb way ed Epi company dimostra l'interoperabilità delle loro soluzioni di pagamento mobile per transazioni commerciali oltre confine, aprendo la strada a pagamenti europei, sovrani e più semplici.

Bancomat , Sibs-Mb way ed Epi company hanno annunciato ieri l'esito positivo di un test tecnico congiunto, volto a confermare l'interoperabilità tra le loro rispettive tecnologie di pagamento mobile per transazioni commerciali che attraversano i confini nazionali. Questo successo rappresenta un'importante concretizzazione dell'accordo di collaborazione siglato lo scorso febbraio da Bancomat , Bizum, Epi, Sibs-Mb way e Vipps MobilePay.

L'intesa mira a promuovere lo sviluppo accelerato di sistemi di pagamento che siano non solo paneuropei ma anche sovrani e pienamente interoperabili tra loro. La fase di test ha validato con successo la capacità degli utenti di ciascuna applicazione di pagamento mobile partecipante di effettuare acquisti al dettaglio all'estero in modo fluido e intuitivo, attraverso il sistema di pagamento basato su QR code da consumatore a esercente. Nello specifico, i possessori delle app Bancomat, Epi e Mb way hanno potuto completare transazioni presso esercenti associati agli altri circuiti di pagamento. Questa esperienza pratica ha confermato la validità di un modello di interoperabilità centrale comune, capace di armonizzare il funzionamento di diverse soluzioni nazionali in contesti transfrontalieri. Il raggiungimento di questo obiettivo consolida la determinazione delle parti firmatarie nel velocizzare la diffusione di soluzioni di pagamento che siano europee, sovrane e pan-europee, fondate sui principi della cooperazione e dell'innovazione tecnologica. La strategia delineata nell'accordo prevede un'ulteriore evoluzione verso i pagamenti e-commerce e nei punti vendita fisici entro il 2027, con l'obiettivo di includere anche la piena funzionalità dei pagamenti tramite NFC (Near Field Communication). Fabrizio Burlando, amministratore delegato di Bancomat, ha sottolineato l'importanza di questo traguardo: Questo risultato è la dimostrazione tangibile che l'Europa ha la capacità di raggiungere una reale interoperabilità, sfruttando le proprie eccellenze interne. Stiamo compiendo un passo avanti decisivo verso la realizzazione di pagamenti digitali che siano più semplici, sicuri e autenticamente paneuropei. Questo percorso strategico non fa altro che rafforzare il ruolo fondamentale di Bancomat come infrastruttura abilitante, al servizio non solo dell'Italia ma dell'intero continente europeo. Il superamento di questa fase di test tecnico apre la strada a sviluppi futuri che potrebbero rivoluzionare il modo in cui i cittadini europei effettuano pagamenti oltre confine, semplificando le operazioni commerciali e promuovendo un ecosistema di pagamenti digitali più integrato e competitivo a livello globale. L'enfasi posta sulla sovranità dei pagamenti risponde inoltre a una crescente esigenza di controllo e autonomia nell'ambito delle transazioni economiche digitali. La roadmap futura, che include l'e-commerce e i pagamenti NFC, promette di coprire una gamma sempre più ampia di scenari di utilizzo, rendendo l'esperienza di pagamento più fluida e onnicomprensiva per tutti gli utenti. La collaborazione tra questi importanti attori del settore dei pagamenti europei testimonia un impegno congiunto verso un futuro digitale più connesso e accessibile





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pagamenti Mobili Interoperabilità Bancomat Pagamenti Transfrontalieri E-Commerce

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Multe stradali: le città italiane diventano bancomat per i comuni, incassi record nel 2025A fronte della riduzione dei trasferimenti statali, i comuni italiani hanno incassato una cifra record di 1,77 miliardi di euro dalle multe stradali nel 2025. Milano e Roma registrano un calo, mentre Firenze e Napoli vedono un aumento degli introiti.

Read more »

The Copenhagen Test cancellata, trailer di The Terror e altre newsLa serie The Copenhagen Test cancellata dopo una stagione. Uscito il trailer per la stagione 3 di The Terror. Previsto il trailer per la serie Unconditional di Apple TV. Annunciata la cancellazione di Alexander Hale su Peacock. Dettagli sulla trama di 'Pepper' in una nuova serie.

Read more »

Attenzione all'ATM jackpotting: ecco come i criminali svuotano il tuo bancomatMediante utilizzo di malware i malviventi sono capaci di prelevare tutto il denaro contenuto in un conto senza bisogno di carta o Pin

Read more »

Scovare i tumori con un test del sangue low cost: ecco come è possibileScopria come un test del sangue economico può aiutare a scovare i tumori, le ultime ricerche e tutto quello che è stato scoperto.

Read more »

Prelievi frequenti al bancomat fanno scattare i controlli: ecco perché e a cosa stare attentiNon importa se a essere prelevate sono cifre esigue, i prelievi frequenti possono destare allarme

Read more »

Nuovo test del sangue promette diagnosi precoce del tumore al pancreasRicercatori hanno sviluppato un pannello combinato di quattro biomarcatori sanguigni in grado di identificare l'adenocarcinoma duttale pancreatico in fase iniziale con elevata accuratezza, aprendo nuove prospettive per lo screening e il trattamento di questa neoplasia aggressiva.

Read more »