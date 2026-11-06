Banda bancomat San Giovanni Rotondo: sette arresti per assalti con esplosivi

Carabinieri di San Giovanni Rotondo smantellano banda che ha usato esplosivi sui bancomat. Sette arresti, oltre 21 mila euro rubati e armi trovate.

I Carabinieri di San Giovanni Rotondo hanno smantellato una banda criminale responsabile di assalti agli sportelli bancomat mediante l'uso di esplosivi artigianali. L'operazione ha portato all'arresto di sette membri del gruppo, accusati di furto aggravato, ricettazione e detenzione illecita di ordigni esplosivi. Le indagini hanno permesso di recuperare un bottino complessivo superiore a 21 mila euro e di identificare la base logistica utilizzata dagli indagati per organizzare i colpi.

Tecnica Marmotta e Modus Operandi

La dinamica dei reati si basa sull'utilizzo della cosiddetta "marmotta", un ordigno esplosivo rudimentale progettato per distruggere la cassetta di sicurezza degli sportelli automatici. I membri della banda hanno messo a segno due assalti specifici durante il mese di giugno nella città di San Giovanni Rotondo. Questa tecnica, caratterizzata da un alto potere distruttivo, non solo ha consentito il prelievo illecito di denaro ma ha anche causato ingenti danni strutturali agli edifici che ospitano le macchine bancomat, rendendo necessaria la sostituzione completa dei dispositivi danneggiati.

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Base Logistica e Reati Contestati

Grazie alle approfondite indagini condotte dalla squadra dei Carabinieri, è stata individuata e sgominata una presunta base logistica della criminal organization. All'interno di questa struttura sono stati sequestrati attrezzi da scasso e un ordigno esplosivo, confermando la preparazione tecnica e la pericolosità del gruppo. Gli indagati affrontano ora il processo per reati di furto aggravato, ricettazione e detenzione illecita di armi ed esplosivi, reati che comportano pene detentive significative e il sequestro dei beni di pertinenza criminale.

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Impatto Sociale e Sicurezza

La chiusura di questa cellula criminale rappresenta un passo significativo per la sicurezza pubblica e la tutela del patrimonio dei cittadini. L'uso di esplosivi in aree urbane non solo minaccia la proprietà privata ma compromette anche l'incolumità delle persone e l'integrità delle infrastrutture. Il recupero del denaro sottratto e la distruzione delle armi costituiscono una risposta concreta alla domanda di giustizia e ordine pubblico, rassicurando la comunità locale sulla capacità delle forze dell'ordine di contrastare efficacemente la criminalità organizzata e le sue derivazioni.