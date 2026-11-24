Le organizzazioni dell'Est europeo colpiscono i centri commerciali di Mestre con raid da 5.000 euro. Analisi delle tecniche, delle merci rubate e del ruolo cruciale delle forze dell'ordine nel contrastare i furti.

Le bande criminali organizzate provenienti dall'Europa dell'Est stanno intensificando la loro attività criminale nel Veneto, colpendo specificamente i grandi centri commerciali e gli ipermercati della città di Mestre. Questa nuova ondata di furti in serie, definita dalla stampa come la " banda del carrello", si distingue per un livello di professionalità e coordinamento mai visto prima nelle attività di scippo al dettaglio, rappresentando una minaccia significativa per la sicurezza delle persone e per il patrimonio delle aziende.

Tecniche Criminali e Logistica dei Raid

Le operazioni criminose vengono condotte da gruppi composti da tre o quattro individui, che si alternano costantemente per evitare il riconoscimento da parte delle forze dell'ordine e del personale di sicurezza. La strategia adottata da questi gruppi professionali prevede l'utilizzo di carrelli della spesa riempiti scientificamente con merci di alto valore commerciale, nascondendo il contenuto sotto piccoli articoli comuni come sacchetti di patatine o strofinacci per creare un effetto distrattivo visivo. Ogni raid è pianificato con precisione chirurgica per massimizzare il bottino e minimizzare il rischio di intercezione durante la fuga.

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Il valore dei furti portati a termine o tentati supera frequentemente i quattromila euro per ogni singola incursione, con punte che hanno sfiorato i cinquemila euro in alcuni episodi documentati. Le vittime di questi attacchi sono principalmente i grandi supermercati presenti nell'area urbana, che hanno subito almeno quattro attacchi specifici presso un ipermercato situato nel centro di Mestre nel periodo compreso tra settembre e l'attuale momento della segnalazione. La ripetitività dei colpi suggerisce l'esistenza di una rete criminale strutturata e ben finanziata.

Merci Preziose e Target Selezionati

Il profilo delle merci rubate rivela una selezione mirata verso prodotti facili da rivendere sul mercato nero e ad alto valore unitario. La banda evita sistematicamente i prodotti alimentari deperibili, concentrandosi invece su alcolici di marche famose, cartucce per stampanti in grandi quantità, e prodotti per la bellezza con prezzi che oscillano tra i quaranta e i cinquanta euro ciascuno. Questa scelta mirata garantisce una liquidità immediata e una domanda costante tra i compratori clandestini.

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Un elemento chiave della tattica criminale riguarda l'acquisto sistematico di spazzolini elettrici e relativi ricambi delle migliori marche disponibili sul mercato. In diversi casi, la sparizione improvvisa e totale di queste confezioni, caricate tutte nella stessa mattina, ha attivato i sistemi di allarme rosso della vigilanza, permettendo di identificare i pattern di comportamento dei criminali. I ladri lasciano solo alcune unità sugli scaffali per non destare sospetti immediati agli occhi dei clienti occasionali.

Coordinamento e Comunicazioni Segrete

La comunicazione tra i membri delle bande avviene attraverso l'utilizzo di auricolari per dispositivi mobili, essenziali per mantenere il contatto costante durante l'esecuzione del furto. Questo dispositivo tecnologico permette di coordinare le mosse, indicare il momento esatto per la fuga e gestire le distrazioni del personale. La coordinazione è così perfetta che un complice spesso prepara l'uscita, individuando le vie di fuga sicure o distraendo attentamente gli addetti alle casse.

Le modalità di fuga variano in base alle circostanze: alcuni tentativi prevedono l'uscita attraverso le porte di sicurezza interne, mentre altri sfruttano i varchi delle casse tradizionali approfittando della disattenzione del personale in orari di scarso movimento. I complici esterni giocano un ruolo fondamentale nell'aprire la strada ai ladri, spostando l'attenzione del personale o indicando il momento migliore per passare inosservati.

Ruolo della Vigilanza e Contromisure

Le forze della vigilanza privata interna hanno dimostrato una reazione rapida ed efficace, sventando i tentativi di fuga prima che i carrelli potessero abbandonare la struttura. La condivisione di informazioni tra le diverse squadre di sicurezza, supportata dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, ha permesso di identificare i profili dei criminali e di bloccare le operazioni. Un membro delle bande è stato persino notato in più occasioni, facilitando il lavoro delle indagini.

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Nonostante i tentativi sventati, la minaccia rimane alta e le bande si muovono rapidamente da una provincia all'altra, estendendo la loro operatività oltre il solo territorio veneto. La professionalità dimostrata da questi gruppi richiede l'implementazione di contromisure più sofisticate da parte delle aziende retail, che devono bilanciare sicurezza ed esperienza d'acquisto dei clienti legittimi per prevenire ulteriori perdite economiche consistenti.