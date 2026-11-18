Arrestata la banda responsabile dell'esplosione ATM a Brugherio il 21 dicembre 2025. Denunciati 4 soggetti per furto aggravato e detenzione di esplosivi.

La Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno concluso un'operazione mirata che ha portato all'arresto di quattro individui accusati di aver commesso una violenza armata contro un istituto di credito. L'episodio ha avuto luogo la notte del 21 dicembre 2025 quando, mediante l'impiego di un ordigno esplosivo, i malviventi hanno devastato lo sportello Bancomat situato presso l' Ufficio Postale di Brugherio, in via Della Vittoria.

Dettagli dell'assalto e dinamica criminale

La banda, definita "della marmotta", ha utilizzato un'ordignatura artigianale progettata per violare le strutture di sicurezza dell'istituto. La detonazione è stata così violenta da divellare l'intera parete vetrata del punto vendita, creando l'accesso necessario per penetrare all'interno dei locali. I quattro soggetti, i cui volti erano nascosti per non essere riconosciuti, si sono introdotti nell'edificio con l'obiettivo di procurarsi denaro contante.

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Quantità di denaro rubato e danni causati

Il bilancio dell'aggressione ha registrato un esito finanziario limitato per i criminali ma ingenti danni per l'istituto bancario. I ladri sono riusciti a sottrarre banconote per un valore complessivo di 4.340 euro. Tuttavia, l'esplosione ha causato la distruzione di altre banconote per un importo superiore, ammontante a oltre 22.600 euro. Questo dettaglio sottolinea la natura distruttiva dell'attentato e la scarsa pianificazione economica dei responsabili.

Identificazione e incriminazione dei sospetti

Gli investigatori hanno individuato e dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di quattro persone. Il gruppo è composto da tre uomini, di età compresa tra i 23 e i 32 anni, e da una donna di 33 anni. Tutti e quattro sono ritenuti gravemente indiziati di aver partecipato all'assalto, configurando ipotesi di reato che includono il furto plurimo aggravato.

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Reati associati e possesso di materiale esplosivo

Oltre al furto, i indagati sono accusati di detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplodente. L'accusa si basa sulle prove raccolte durante le indagini che hanno permesso di ricostruire la catena degli eventi e di collegare direttamente gli arrestati all'ordigno utilizzato per far saltare la cassa. Le misure cautelari imposte dai giudici mirano a garantire la calma pubblica e a evitare qualsiasi forma di inquinamento delle prove.

Impatto sul territorio e conclusioni dell'indagine

L'operazione ha restituito sicurezza alla comunità di Brugherio, dimostrando l'efficacia delle forze dell'ordine nel contrastare forme di criminalità organizzata locale che utilizzano metodi violenti. L'arresto della "banda della marmotta" chiude un capitolo di illegalità che aveva terrorizzato i cittadini e causato danni significativi. Le indagini sono ora concluse e il materiale raccolti sarà utilizzato nel procedimento giudiziario contro i quattro imputati.