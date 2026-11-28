Una banda di ladri opera nelle frazioni periferiche rubando denaro e oro. Le telecamere e i Carabinieri monitorano la situazione per fermare le razzie.

Una banda di ladri sta colpendo con crescente aggressività le abitazioni situate nelle periferie e nelle frazioni, mirando specificamente a villette e case a schiera. La rabbia e l'exasperazione tra i residenti non smettono di aumentare, poiché le vittime si trovano spesso costrette a fare la conta dei danni materiali e delle ruberie subite. Le telecamere di sicurezza e le testimonianze confermano unmodus operandi preciso e pericoloso per la sicurezza pubblica.

Tecnica della banda e spostamenti notturni

La dinamica dell'operazione criminale è stata documentata giovedì sera intorno alle 21 circa, quando una telecamera a circuito chiuso privata in via del Bruson ha ripreso tre uomini. I soggetti, giovani ed agili, indossavano abiti neri e avevano il volto coperto, camminando a passo spedito verso l'interno della campagna. Il gruppo si muoveva prevalentemente a piedi, attraversando varie proprietà private per raggiungere le target delle loro azioni.

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La banda ha operato tra le 19.30 e le 21, sfruttando la oscurità e la scarsa vigilanza per muoversi tra le abitazioni. Dopo aver citofonato in un giardino in via del Bruson, sono riusciti ad entrare e rompere una lampada esterna a muro. La proprietaria, rimasta sola in casa, ha udito dei rumori sospetti e ha contattato telefonicamente il vicino di casa, il quale è accorso sul posto trovando le impronte di scarpe e il danno alla lampada.

Testimonianze e tentativi di effrazione falliti

Enrico, un giovane residente che rientrava dall'attività sportiva di nuoto, ha raccontato un tentato furto avvenuto intorno alle 21.10. Sua madre, guardando dalla finestra, ha visto i tre uomini vestiti di nero osservare la casa. Appena resi conto di essere scoperti, i sospetti hanno preferito allontanarsi velocemente verso i campi, prima dell'arrivo dei Carabinieri che avevano presidiato l'area dopo l'allarme.

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Un altro episodio simile si è verificato giovedì in un'abitazione in via Dante Alighieri. Una donna, presente sola in casa, ha avvertito dei rumori improvvisi ed ha iniziato a urlare per paura. Il suo spavento ha fatto scappare immediatamente i ladri. In precedenza, in quella stessa frazione, era stata notata un'Audi scura sospetta con più persone a bordo, indice di un coordinamento tra i criminali.

Lavori in corso e posizioni delle vittime

Le vittime hanno descritto scene di devastazione completa. Giuseppe, proprietario di una casa in via Pedrina a Tiezzo, ha riferito che è la terza volta che vengono a rubare nel suo appartamento nell'arco di un anno. I ladri hanno scassinato una finestra e una porta, mettendo tutto a soqquadro con cassetti e armadi rovesciati. Dal furto sono stati sottratti circa 800 euro, tre orologi di marca e un anello.

Le effrazioni sono avvenute anche ai numeri civici 47 e 57 della stessa via Pedrina. In entrambi i casi, i criminali sono entrati da finestre e porte, trafugando denaro e monili in oro. Le scoperte sono avvenute al rientro dei proprietari, che hanno trovato le abitazioni svuotate e disordinate. La comunità locale si sente vulnerabile nonostante le ripetute chiamate di allarme.

Impatto sociale e risposta delle autorità

I Carabinieri sono stati allertati immediatamente e hanno intensificato le operazioni di controllo nella vasta area colpita dalle razzie. Tuttavia, sembra che non ci sia ancora una soluzione definitiva al problema, nonostante l'incremento delle pattuglie. La cittadinanza ha reagito attiverando gruppi di allerta sui social network, con oltre mille residenti aderiti a gruppi spontanei di controllo di vicinato.

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La collaborazione tra vicini è diventata essenziale per prevenire nuovi crimini. Le strategie includono l'apertura e chiusura degli infissi congiunta e la vigilanza reciproca. Non è ancora chiaro quando la banda verrà arrestato o se le misure di sicurezza attuali basteranno a fermare le razzie continue ai danni dei residenti periferici.