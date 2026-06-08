Banditi armati rapiscono decine di abitanti di un villaggio in Nigeria durante un incontro per la pace

Armed bandits in northwest Nigeria abducted dozens of villagers whom they invited to a meeting about potential peace negotiations, authorities and residents said on Monday, highlighting the region's worsening security. Police said 39 people were seized on Sunday when they went to a meeting in the forest near Magamin Diddi village in the Maradun municipality of northwest Zamfara State. Some local residents and officials said the number could be as high as 50. According to a Zamfara State Police Command statement, the victims were meeting relatives of a bandit leader in an attempt to broker peace and ease restrictions on movement imposed on the community. Zamfara is at the center of a long-running security crisis in which armed groups, locally referred to as bandits, carry out mass kidnappings, killings and village raids. The violence has disrupted farming and displaced thousands.

Banditi armati hanno rapito decine di abitanti di un villaggio nel nord-ovest della Nigeria, invitandoli a un incontro per discutere potenziali negoziati di pace . L'incidente è avvenuto domenica nella foresta vicino al villaggio di Magamin Diddi, nel comune di Maradun, nello Stato di Zamfara nord-occidentale.

Secondo la polizia, 39 persone sono state sequestrate durante l'incontro, ma alcuni residenti locali hanno riferito che il numero potrebbe essere fino a 50. Le vittime erano riunite per incontrare i parenti di un leader dei banditi nel tentativo di mediare la pace e alleggerire le restrizioni di movimento imposte alla comunità. Zamfara è al centro di una lunga crisi di sicurezza in cui gruppi armati, localmente chiamati banditi, compiono rapimenti di massa, uccisioni e incursioni nei villaggi.

La violenza ha interrotto l'attività agricola e sfollato migliaia di persone. Le forze di sicurezza hanno dispiegato personale e mezzi di intelligence per localizzare le vittime. Diversi individui sono stati rilasciati per riportare al villaggio le richieste di riscatto dei rapitori. Un residente di Magamin Diddi, Bashar Aliyu, ha riferito che il gruppo armato chiedeva 125 milioni di naira (91.880 dollari) per il rilascio delle persone rapite.

In molte comunità, i residenti sono ricorsi a negoziare direttamente con i gruppi armati per ottenere l'accesso ai terreni agricoli o per assicurarsi il rilascio dei rapiti, una pratica che le autorità hanno scoraggiato ma che hanno faticato a impedire





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