Bando Camera di Commercio Roma: 5mila euro per idee innovative femminili

La Camera di Commercio di Roma lancia la quattordicesima edizione del bando per l'imprenditoria femminile. Contributi fino a 5mila euro per le migliori imprese. Capiamo come partecipare e i requisiti.

La Camera di Commercio di Roma ha ufficialmente inaugurato la quattordicesima edizione del bando denominato "Idea innovativa, l'imprenditorialità al femminile". Questa iniziativa rappresenta un segnale chiaro di sostegno alle micro, piccole e medie imprese guidate da donne attive nel territorio della Capitale e della sua provincia.

Le domande per partecipare a questa selezione sono aperte fino al 18 dicembre 2026. L'obiettivo principale è identificare e premiare i progetti imprenditoriali più originali e competitivi, riconoscendo il valore dell'innovazione nei processi produttivi, nei servizi offerti e nelle strategie di commercializzazione.

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L'ecosistema economico romano mostra dati significativi a sostegno di questa missione. Al 30 settembre 2026, sono state registrate 97.412 imprese femminili nella provincia di Roma. Questo numero consolidato conferma la Capitale come la prima provincia italiana per quantità di attività condotte da donne, rappresentando il 7,5% del totale nazionale.

Strategia e visione di Lorenzo Tagliavanti

Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma, ha sottolineato il ruolo centrale dell'istituzione come pilastro vitale per la crescita della comunità economica locale. Ha aggiunto che le sfide globali, sempre più complesse, richiedono un deciso salto di qualità per mantenere la competitività sul mercato internazionale.

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Secondo la visione del Presidente, le aziende guidate da donne devono essere empowerizzate per governare i cambiamenti legati alla transizione ecologica e alle nuove tecnologie digitali. La nuova edizione del bando mira a premiare il coraggio e la capacità di visione di chi sceglie di fare impresa a Roma.

L'iniziativa punta a investire sulla formazione e sull'innovazione come leve strategiche. L'obiettivo finale è generare valore economico e promuovere una reale parità di opportunità sul territorio, riconoscendo specificamente il ruolo delle donne nella guida del cambiamento economico.

Dettaglio dei contributi e requisiti di accesso

Ai sei progetti imprenditoriali maschili ("in rosa") più originali sarà garantito un contributo economico fino a un massimo di 5mila euro ciascuno. Questi finanziamenti non sono prestiti, ma contributi a fondo perduto destinati a specifiche voci di spesa aziendale.

I fondi potranno essere utilizzati per coprire investimenti in beni strumentali, macchinari e attrezzature necessarie all'attività. Inoltre, sono inclusi costi legati alla registrazione di brevetti e azioni di marketing o comunicazione volte a promuovere l'attività sul mercato.

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Per poter accedere a questa opportunità, le imprese partecipanti devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma. È inoltre necessario possedere tutti i requisiti di idoneità previsti dall'avviso ufficiale pubblicato dall'istituzione.

Impatto sul tasso di occupazione romano

Oltre ai contributi diretti, l'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di crescita occupativa. Il tasso di occupazione femminile sul territorio romano ha registrato, negli ultimi anni, i suoi massimi storici. Questo trend positivo evidenzia la resilienza e la capacità di adattamento delle imprese femminili nella zona.

La premiazione dei migliori progetti innovativi serve a creare modelli di successo replicabili. Attraverso il riconoscimento pubblico e il supporto finanziario, la Camera di Commercio di Roma intende incentivare altre imprenditrici a lanciare idee audaci e sostenibili.

Il bando integrale completo, insieme ai moduli di domanda specifici per la candidatura, sono già pubblicati sul portale istituzionale della Camera di Commercio di Roma. Gli interessati possono accedere ai documenti e iniziare la procedura di iscrizione all'indirizzo web www.rm.camcom.it.