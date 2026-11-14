Bando Sardegna: contributi per trasferimento residenti under 40 e sanitari

La Regione Sardegna lancia un bando per finanziare il trasferimento di lavoratori under 40. Priorità ai sanitari se i fondi sono insufficienti. Scopri i requisiti e gli importi disponibili per nuovi residenti.

La Regione Sardegna ha ufficialmente aperto le iscrizioni al bando dedicato al sostegno economico dei nuovi residenti, un'iniziativa strategica volta a contrastare lo spopolamento e a incentivare l'insediamento di forza lavoro nell'isola. La misura, resa pubblica il 12 novembre tramite il sito istituzionale dell'ente regionale, mira a attrarre professionisti qualificati provenienti da qualsiasi parte del territorio nazionale, rimuovendo qualsiasi vincolo di origine sarda per l'accesso ai fondi.

Requisiti di età e settore di priorità

Il principale criterio di ammissione riguarda l'età dei richiedenti, che devono avere meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda. L'iniziativa è rivolta a lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori, garantendo parità di accesso indipendentemente dallo status contrattuale o dalla tipologia di attività svolta. Per le categorie degli autonomi e degli imprenditori, il bando prevede anche la possibilità di avviare una nuova iniziativa economica o di stabilire una nuova sede di attività all'interno dei confini regionali.

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Tuttavia, la normativa stabilisce una distinzione fondamentale nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a finanziare tutte le domande ritenute ammissibili. In questa eventualità, verrà concessa una precedenza prioritaria alle persone che si trasferiscono per lavorare nelle professioni sanitarie. Questa scelta strategica mira a rafforzare l'assistenza sanitaria e i servizi alla persona, settori che in molte zone della Sardegna registrano una grave carenza di personale specializzato.

Estensione e condizioni di permanenza

È importante notare che la possibilità di ottenere il sostegno economico non è riservata esclusivamente a chi è nato in Sardegna. Possono accedervi, nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti, anche persone provenienti da fuori dell'isola. La misura può inoltre essere estesa a chi si è già trasferito in Sardegna a partire dal 1° gennaio 2026, ampliando significativamente la platea dei potenziali beneficiari rispetto ad altre iniziative precedenti.

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Il collegamento tra il trasferimento e il contributo è vincolato alla scelta di trasferire la propria residenza anagrafica nell'isola e di mantenerla per un periodo minimo di cinque anni. Questo requisito di permanenza garantisce che i fondi pubblici vengano utilizzati per consolidare la presenza stabile di nuovi cittadini e lavoratori nel territorio regionale, prevenendo eventuali fughe temporanee o transitorie.

Confronto con la Sicilia e impatto sui piccoli comuni

L'iniziativa sarda si affianca a un contesto nazionale in cui altre regioni stanno lanciando misure analoghe per attrarre talenti. In particolare, la Sicilia ha annunciato la disponibilità di destinare 30 mila euro ai laureati con 110 e lode che decidono di rimanere sull'isola. A differenza della misura siciliana, che si concentra esclusivamente sul merito accademico e sul titolo di studio, il bando sardo lega il contributo al trasferimento effettivo della residenza e alla condizione lavorativa del richiedente.

Un dettaglio rilevante del bando regionale è la previsione di un importo del contributo più elevato per chi sceglie di stabilirsi in un piccolo Comune. Questa discriminazione positiva verso le aree interne o i centri minori intende riequilibrare la distribuzione della popolazione e supportare le economie locali che faticano a trattenere o attrarre nuovi residenti. Le domande dei lavoratori degli altri comparti restano ammesse, mentre la priorità per i sanitari opera soltanto in caso di insufficienza dei fondi residui.