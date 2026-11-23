Il Bangladesh ha avvertito che l'ex premier Sheikh Hasina verrà arrestata se torna. Dhaka chiede l'estradizione dall'India e affronta tensioni politiche e violenze di piazza.

Il governo del Bangladesh ha lanciato un ultimatum chiaro nei confronti dell'ex primo ministro Sheikh Hasina. La ministra di Stato per gli Affari Esteri Shama Obaed Islam ha dichiarato che Hasina verrà immediatamente arrestata e incarcerata se tenterà di rientrare nel paese. Questa posizione ferma è stata assunta mentre le tensioni politiche crescono in vista di un previsto rientro dell'ex leader durante il mese di dicembre. La situazione ha già scatenato renewed violenza nelle strade di Dhaka e nelle regioni circostanti.

Procedura legale e richiesta di estradizione all'India

Le autorità di Dhaka stanno perseguendo una strategia legale specifica per gestire la posizione di Hasina. Invece di attendere il suo arrivo, il Bangladesh sta richiedendo formalmente la sua estradizione dall'India. Hasina vive in India dal momento della sua fuga nel 2024 e il governo bengalese si aspetta che Nuova Delhi onori il trattato di estradizione esistente tra i due stati. La ministra Shama Obaed Islam ha chiarito che l'obiettivo è riportare Hasina come una convitta, permettendo al sistema giudiziario di operare correttamente.

Also read Tragedia in India: 11 morti e 180 ricoverati per alcol adulterato nel Manipur

Il Ministero degli Esteri indiano non ha fornito una risposta immediata alle richieste di commento di Reuters. Tuttavia, ad aprile, il dipartimento aveva confermato di star esaminando la richiesta di estradizione avanzata da Dhaka. Questa attesa ha creato un vuoto politico che alimenta le speculazioni e le manovre strategiche di entrambe le parti coinvolte nello scontro.

Sfondo politico e reazioni della Lega Awami

Sheikh Hasina affronta una condanna a morte in Bangladesh, a seguito degli eventi che hanno segnato la fine del suo lungo governo. Il suo partito, la Lega Awami, è stato ufficialmente bandito dopo la rivolta del 2024 che ha provocato il crollo del suo regime. Le Nazioni Unite hanno stimato che durante questi disordini siano state uccise circa 1.400 persone. Hasina lasciò Dhaka nell'agosto 2024 mentre le proteste per le sue dimissioni si diffondevano in tutto il paese.

Advertisement

La reazione della Lega Awami è stata immediata e violenta. Il partito ha annunciato una settimana di proteste e comizi in supporto del ritorno di Hasina. Questa campagna ha culminato in uno sciopero nazionale il 19 novembre. Khalid Mahmud Chowdhury, un alto funzionario della Lega Awami, ha accusato l'attuale establishment politico di essere responsabile di queste violenze. Ha anche confermato che non ci sono state discussioni ufficiali con l'India riguardanti il trasporto aereo del suo leader.

Violenze recenti e impatto sulla sicurezza pubblica

La tensione politica si è tradotta in concrete azioni di forza sulle strade bengalesi. Nei dieci giorni precedenti al 23 novembre, la polizia ha registrato dozzine di esplosioni di bombe artigianali. Questi attacchi hanno colpito veicoli in almeno 28 diverse distretti. Le stime locali indicano che diversi agenti di polizia e civili hanno riportato ferite durante questi scontri. La sicurezza pubblica è diventata una priorità immediata per le forze dell'ordine impegnate nel mantenimento dell'ordine.

La ministra Shama Obaed Islam ha ribadito che non ci saranno compromessi sulla dignità e sugli interessi nazionali del Bangladesh. Ha affermato che il governo cerca relazioni bilanciate con Nuova Delhi che non mettano a rischio la sovranità statale. La dichiarazione è stata fatta in un'intervista avvenuta la domenica precedente alla pubblicazione del report, sottolineando la determinatezza del governo attuale nel portare Hasina davanti alla giustizia.

La questione dei rifugiati Rohingya e pressione sulla Myanmar

Oltre alla crisi politica interna, il Bangladesh sta intensificando la pressione diplomatica sulla Myanmar. Questa azione mira a garantire il ritorno dei rifugiati Rohingya. La Corte Internazionale di Giustizia ha recentemente stabilito che le uccisioni di migliaia di persone e le violenze sessuali sistematiche compiute dalle forze di sicurezza della Myanmar nel 2017 costituivano genocidio di stato. Questa sentenza è vista come una vittoria morale per il Bangladesh.

Advertisement

La ministra Islam ha dichiarato che il verdetto conferisce forza alla comunità Rohingya e al Bangladesh per combattere per un ritorno dignitoso e sicuro. Circa 1,2 milioni di Rohingya vivono attualmente nel Bangladesh, dopo il fallimento dei ripetuti tentativi di rimpatrio. Il loro ritorno è complicato dalla guerra civile in Myanmar e dal controllo dell'esercito dell'Arakan sulla maggior parte dello Stato di Rakhine, dove risiede la maggior parte dei Rohingya.

Il governo bengalese sostiene fermamente che non ha creato la crisi dei Rohingya. Afferma che la Myanmar è responsabile della situazione e deve porvi fine. La ministra ha sottolineato che il ritorno deve avvenire in condizioni di sicurezza garantite. Questa posizione rappresenta un nuovo capitolo nelle relazioni tra Dhaka e Naypyidaw, influenzando anche il contesto regionale più ampio.

Prospettive future e scadenze imminenti

L'attenzione si concentra ora sul mese di dicembre, quando si prevedono movimenti significativi da parte di Hasina. Il governo del Bangladesh ha rifiutato le richieste presentate dall'ex leader per ottenere un nuovo passaporto e una carta d'identità. Queste richieste erano preliminari al suo piano di rientro. Le autorità hanno chiarito che non ci saranno vie d'uscita legali per evitare il processo.

Le prossime fasi vedranno probabilmente un aumento delle attività diplomatiche con l'India. Il risultato dell'esame della richiesta di estradizione sarà cruciale per determinare l'evolversi della crisi. Nel frattempo, le tensioni sociali restano alte. La comunità internazionale osserva con attenzione lo sviluppo degli eventi, specialmente alla luce delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sulla giustizia e sui diritti umani.