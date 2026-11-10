Bangladesh nega passaporto a Sheikh Hasina

Dhaka rifiuta la richiesta di visto per l'ex premier Sheikh Hasina, condannata a morte. La leader del BNP Tarique Rahman esprime ferma opposizione al suo rientro in patria.

Il Bangladesh ha respinto con immediata fermezza la richiesta avanzata questa settimana di rilascio di un nuovo passaporto per l'ex primo ministro Sheikh Hasina, 78 anni. La leader politica, attualmente in esilio volontario in India, aveva manifestato la ferma intenzione di far ritorno nella sua nazione natale entro il mese di dicembre. Questa decisione governativa rappresenta un duro ostacolo burocratico per i piani di rientro di Hasina, che si trovava già nel paese asiatico da diversi mesi.

Rifiuto del visto e condanna a morte

La richiesta di nuovi documenti di viaggio era stata inoltrata dal team legale di Hasina all'ambasciata del Bangladesh a New Delhi il 9 novembre. Gli avvocati avevano sottolineato la nazionalità bengalese della loro cliente e invocato gli obblighi relativi agli strumenti internazionali sui diritti umani, chiedendo un'emissione "espletiva" dei documenti. Tuttavia, il governo ha risposto categoricamente, definendo Hasina una terrorista e rifiutandosi categoricamente di rilasciarle il passaporto. L'autorità ha inoltre esortato le autorità indiane a consegnarla, facendo riferimento a un trattato di estradizione vigente tra i due paesi.

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Posizioni politiche e contesto legale

Humaiun Kobir, sottosegretario agli affari esteri del Bangladesh, ha respinto l'ipotesi di trattare Hasina come un normale viaggiatore commerciale. Il funzionario ha chiesto con sarcasmo se si dovesse invitare la ex premier a visitare la residenza dei suoi suoceri. La condanna a morte emessa contro di lei nel novembre dell'anno scorso per l'ordinata repressione dei manifestanti nel 2024 rimane il nodo centrale. Secondo le stime delle Nazioni Unite, quell'ondata di violenza ha causato fino a 1.400 vittime, un evento che ha segnato la fine del suo lungo mandato politico.

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Impatto economico e scenari futuri

Il paese, secondo maggiore esportatore di abbigliamento nel mondo, sta ancora cercando di recuperare dallo sconvolgimento politico ed economico provocato dalla fuga di Hasina nell'agosto 2024. La tensione rimane alta nonostante le elezioni che hanno portato una maggiore stabilità politica. Il conflitto in Medio Oriente ha ulteriormente alzato il costo della vita, causando gravi carenze di carburante e di fornitura di energia elettrica. Il rientro di Hasina, figura profondamente polarizzante in un paese di oltre 175 milioni di abitanti, potrebbe galvanizzare i suoi sostenitori, ponendo al governo attuali, guidati dal BNP, il spinoso problema di come gestire una ex premier condannata a morte.