I lavoratori del Bangladesh hanno bloccato le strade a Gazipur, chiedendo un salario di 30.000 taka. Lo scontro con la polizia interrompe le produzioni per H&M e Walmart.

I lavoratori dell'industria tessile del Bangladesh hanno creato un grave caos a Gazipur il 24 novembre 2026, bloccando le arterie stradali principali e innescando violenti scontri con le forze dell'ordine. La polizia è stata costretta a utilizzare gas lacrimogeni e granate assordanti per disperdere le fiamme e i cortei che impediscono il transito, interrompendo di fatto la produzione in decine di stabilimenti chiave della regione. Questa escalation di violenza è avvenuta in un momento cruciale, appena prima che i proprietari delle fabbriche presentassero la loro proposta di aumento salariale alla commissione governativa preposta.

Meccanismo delle trattative salariali e contesto normativo

La disputa verte sul nuovo salario minimo per oltre 4 milioni di dipendenti del settore, che rappresenta oltre l'80% delle esportazioni del paese e lo rende il secondo maggiore esportatore mondiale di abbigliamento dopo la Cina. La Wage Board, istituita dal governo, ha avviato trattative Tuesday 24 novembre 2026, il giorno successivo alla presentazione formale della proposta da parte delle associazioni di categoria. Il presidente della commissione, Syed Azad Subhani, ha confermato che i colloqui sono in corso e ha espresso la speranza che una decisione finale venga raggiunta entro la stessa giornata.

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I lavoratori chiedono un aumento drastico del compenso mensile, portando lo stipendio da 12.500 taka a 30.000 taka, pari a circa 241 dollari. Questa richiesta è motivata dal crollo del potere d'acquisto causato dall'impennata dei prezzi di cibo, alloggio e trasporti. Tuttavia, i vertici dell'industria tessile si oppongono fermamente a tali richieste, definendo insostenibile un incremento superiore al 15% in un contesto di domanda globale debole e costi in crescita.

Posizioni delle parti e dichiarazioni ufficiali

I vertici della Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association hanno ripetutamente avvertito che costi salariali più elevati eroderebbero il vantaggio competitivo del paese. Allo stesso tempo, i sindacati e i manifestanti sostengono che la situazione attuale sia insostenibile per le famiglie dei lavoratori. Le voci di un morto tra i manifestanti a Gazipur hanno innescato la tensione, smentite dalle autorità locali. Mohammad Amjad Hossain, sovrintendente della Polizia industriale, ha affermato categoricamente che nessun lavoratore è deceduto durante gli scontri.

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Nonostante le smentite, la rabbia popolare ha portato all'incendio di veicoli e alla chiusura delle attività commerciali nella zona. Le autorità hanno dispiegato reparti paramilitari per garantire l'ordine pubblico, mentre il blocco stradale ha causato ingorghi estesi nell'area metropolitana di Dhaka. La tensione riflette il conflitto tra la necessità di mantenere prezzi competitivi per i grandi retailer globali e le pressanti esigenze sociali della forza lavoro.

Impatto economico e conseguenze per le catene di fornitura

Le interruzioni continue dal primo novembre 2026 stanno testando la resilienza delle catene di approvvigionamento globali. Grandi nomi del settore come H&M, Gap e Walmart si trovano ad affrontare ritardi e incertezze che minacciano i tempi di consegna. Le forniture di questo settore vitale sono fondamentali per il mercato internazionale, dove la stabilità operativa è essenziale per rispettare gli impegni contrattuali con i consumatori finali.

La Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association stima che i dissidi durati 18 giorni abbiano causato una perdita di produzione pari a 428 milioni di dollari per 317 stabilimenti. Inoltre, gli acquirenti internazionali hanno spostato ordini per circa 254 milioni di dollari verso paesi concorrenti, temendo ritardi nelle consegne. Questa migrazione degli ordini rappresenta una minaccia concreta per la quota di mercato del Bangladesh nel lungo termine.

L'incertezza economica continuerà a pesare finché non sarà raggiunto un accordo chiaro e duraturo. La situazione rimane critica, con la necessità di una soluzione che bilanci le esigenze dei lavoratori e la sostenibilità industriale. Il mondo attende con trepidazione l'esito delle trattative della Wage Board, poiché una soluzione rapida è l'unica via per ripristinare la normalità produttiva e preservare l'economia nazionale.