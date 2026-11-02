Bangladesh: Riaperture Fabbriche Tessili Dopo Scioperi per Salari

Le fabbriche tessili del Bangladesh riaprono dopo scioperi per salari più alti. Disordini, blocchi stradali e dibattito su aumenti salariali e inflazione nel settore export.

Le fabbriche di abbigliamento del Bangladesh hanno riaperto lunedì dopo le chiusure diffuse e le interruzioni della produzione registrate il giorno precedente, ma i produttori rimangono preoccupati per ulteriori disordini legati alle richieste dei lavoratori di salari più alti. Il settore dell'abbigliamento confezionato rappresenta oltre l'80% dei proventi da esportazione del Bangladesh, impiega circa 4 milioni di lavoratori e contribuisce per circa il 10% al prodotto interno lordo. I recenti disordini hanno interrotto le attività nei principali centri produttivi e sollevato preoccupazioni riguardo alle spedizioni destinate all'esportazione e alla fiducia degli acquirenti nel Bangladesh, il secondo esportatore mondiale di abbigliamento dopo la Cina.

Tensioni Sociali e Richieste Salariali

La recente ondata di agitazioni ha messo in luce il profondo divario tra i livelli salariali attuali e le esigenze della forza lavoro. I lavoratori hanno chiesto un salario minimo mensile di 30.000 taka, pari a circa 243 dollari, in netta aumento rispetto agli attuali 12.500 taka. Questa richiesta riflette la crescente pressione derivante dall'aumento del costo della vita e dall'inflazione persistente che colpisce il paese. La mancanza di un adeguamento salariale ha portato a una situazione di tensione critica nei principali hub manifatturieri, mettendo a rischio la catena di approvvigionamento globale.

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Risposta Governativa e Repressione

Domenica il governo ha istituito una commissione per il salario minimo composta da sei membri per esaminare la richiesta, ma la mossa non è riuscita a placare immediatamente i disordini. Domenica i lavoratori hanno eretto blocchi stradali in diverse aree industriali, creando gravi disagi alla logistica e al trasporto delle merci. Nella capitale Dhaka la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti, in un tentativo di ristabilire l'ordine pubblico senza successo immediato. Le immagini della tensione sono state diffuse dalle agenzie di stampa internazionali, attirando l'attenzione globale sulla situazione.

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Posizione dei Sindacati e Imprenditori

Il rappresentante sindacale Babul Akhter ha dichiarato che il Bangladesh ha tra i livelli salariali più bassi al mondo per il settore tessile. Ha sottolineato che se i proprietari delle fabbriche non possono pagare correttamente i lavoratori, dovrebbero negoziare prezzi migliori con gli acquirenti internazionali. Dalla parte degli industriali, la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association ha segnalato che le dimostrazioni in multiple città hanno interrotto le operazioni in 529 stabilimenti, influenzando quasi un milione di lavoratori. Il presidente Mahmud Hasan Khan ha espresso la speranza che i lavoratori permettano alla commissione di lavorare.

Impatto Economico e Prospettive Future

Professore di economia Selim Raihan ha notato che la richiesta è comprensibile vista l'inflazione, ma ha avvertito che un aumento significativo potrebbe ridurre i margini di profitto. L'industria affronta costi più alti, incertezza energetica e domanda debole. Per bilanciare benessere e sostenibilità, è necessaria una regolazione graduale dei salari e una migliore produttività. Il futuro del settore dipende dalla capacità di trovare un equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e la competitività internazionale.