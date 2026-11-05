Bangladesh: Scioperi tessili bloccano Ashulia nonostante accordo salariale

I lavoratori del settore abbigliamento in Bangladesh hanno bloccato le fabbriche ad Ashulia chiedendo salari più alti, mettendo a rischio le esportazioni globali.

Centinaia di fabbriche nel distretto industriale di Ashulia, in Bangladesh, sono state costrette a sospendere le operazioni il 5 novembre 2026. Questo blocco è avvenuto nonostante la Commissione Salariale avesse concordato mercoledì una nuova struttura retributiva da attuare a partire dal dicembre successivo. I lavoratori dell'industria tessile, che rappresentano uno dei pilastri economici del paese, hanno organizzato nuove proteste per chiedere un aumento chiaro e immediato delle loro compensazioni mensili.

Tensioni violente e risposta della polizia

Gli scontri si sono intensificati giovedì mattina quando i dipendenti, inizialmente presenti al lavoro, hanno abbandonato i posti e bloccato un'autostrada principale. Mohammad Mominul Islam Bhuiyan, sovrintendente della Polizia Industriale di Ashulia, ha dichiarato che le forze dell'ordine hanno dovuto utilizzare gas lacrimogeni e granate assordanti. Questa reazione è stata necessaria dopo che i manifestanti hanno lanciato mattoni contro gli agenti e vandalizzato i veicoli di servizio durante le tensioni scoppiate nella zona industriale.

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Reclami sui costi di vita e richieste salariali

I lavoratori chiedono che il salario minimo mensile venga raddoppiato a 30.000 taka, circa 241,55 dollari, partendo dagli attuali 12.500 taka. La motivazione principale risiede nell'aumento dei prezzi di cibo, alloggio e trasporti che ha eroso il potere d'acquisto delle famiglie. Shilpi Khatun, una lavoratrice del settore che non ha partecipato alla protesta, ha sottolineato come l'aumento dei prezzi senza un corrispondente aumento salariale renda sempre più difficile far quadrare i conti mensili.

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Impatto sulle catene di approvvigionamento globali

Il Bangladesh è il secondo maggiore esportatore mondiale di abbigliamento dopo la Cina e il settore genera oltre l'80% delle entrate export nazionali. L'industria impiega circa quattro milioni di lavoratori e fornisce grandi marchi globali tra cui H&M, Zara proprietario Inditex e Walmart. I produttori avvertono che i disordini potrebbero interrompere i programmi di produzione durante la stagione picco per gli ordini di esportazione, creando ritardi nelle spedizioni internazionali.

Situazione differenziata nei poli industriali

Mentre Ashulia era al centro dello sciopero con oltre cento fabbriche chiuse, altre aree come Savar e Gazipur hanno registrato una situazione relativamente calma. In queste zone molti lavoratori sono tornati ai loro posti, sebbene alcune attività siano rimaste temporaneamente sospese. Le autorità hanno esortato i dipendenti a tornare al lavoro mentre le forze di sicurezza rimangono in allerta elevata per prevenire ulteriori agitazioni sociali nel settore manifatturiero nazionale.