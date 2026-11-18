Il Bangladesh ha potenziato la sicurezza con truppe paramilitari dopo che il previsto ritorno di Sheikh Hasina ha scatenato scontri, attentati e incendi in tutto il paese.

Il governo del Bangladesh ha intensificato le misure di sicurezza e dispiegato centinaia di membri delle forze paramilitari in tutto il territorio nazionale mercoledì 18 novembre 2026. Questa decisione critica è stata adottata in risposta a una serie di violenze, inclusi scontri diretti, attentati dinamitardi e incendi dolosi attribuiti ai sostenitori dell'ex primo ministro Sheikh Hasina. La situazione si è aggravata notevolmente nel corso degli ultimi giorni, creando un clima di forte tensione politica e sociale a livello nazionale, con particolare attenzione alle principali città come Dhaka e alle zone rurali.

Origine delle Tensioni Politiche

Sheikh Hasina ha richiesto un nuovo passaporto e una carta d'identità per tornare in patria, dichiarando l'intenzione di rientrare a dicembre, ma il governo ha finora respinto la sua domanda. La ex premier vive in esilio in India da quando ha fugge da Dhaka nell'agosto 2024, in seguito a violenti proteste studentesche che ne chiedevano le dimissioni. La sua richiesta di ritorno ha portato i membri e i sostenitori della sua Lega Awami, ora classificata come partito fuorilegge, a organizzare manifestazioni di protesta per mobilitare il supporto pubblico per il suo rientro.

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Il Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), che attualmente guida il governo di transizione, ha accusato gli attivisti della Lega Awami di essere responsabili di un'ondata di violenza volta a destabilizzare il paese. Le autorità hanno segnalato decine di esplosioni di bombe artigianali e incendi di veicoli in almeno ventotto distretti nel corso degli ultimi dieci giorni. Questi incidenti hanno causato diversi feriti tra il personale di polizia e i civili, aumentando la preoccupazione per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini nelle diverse regioni del Bangladesh.

Attacchi alla Proprietà e Alle Istituzioni

Gli attacchi hanno interessato anche infrastrutture finanziarie e sedi istituzionali, con almeno trentasette filiali della Grameen Bank bersagliate da incendi o tentativi di incendio dal 10 novembre. La banca, fondata dal premio Nobel Muhammad Yunus che ha guidato il governo provvisorio dopo l'uscita di Hasina, ha registrato ulteriori quattordici attacchi di recente. Muhammad Yunus ha subito una forte ostilità da parte dei sostenitori di Hasina, rendendo le sue istituzioni un obiettivo prioritario per gli attivisti che cercano di sabotare il lavoro del governo attuale.

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Nella tarda serata di martedì, un attivista del BNP è stato presumibilmente ucciso da persone non identificate durante una protesta vicino al distretto di Gopalganj, la regione natale di Sheikh Hasina. Nello stesso momento, una bomba artigianale è esplosa fuori dalla residenza di Nitai Roy Chowdhury, Ministro degli Affari Culturali, a Dhaka. Inoltre, la casa di un deputato del BNP e i negozi appartenenti ai sostenitori del partito a Gopalgonj sono stati dati alle fiamme, segnalando un'escalation nella violenza politica e nella targeted violence contro le figure di spicco dell'opposizione.

Conseguenze Giuridiche e Azioni Di Repressione

La polizia metropolitana di Dhaka ha arrestato almeno settantuno membri di organizzazioni fuorileghe, tra cui la Lega Awami e le sue filiali affiliate, nelle ultime ventiquattro ore, come dichiarato dal portavoce Niaz Mehedi. Il ministro degli Interni Salahuddin Ahmed ha accusato i leader della Lega Awami all'estero di incitare i sostenitori a destabilizzare il Bangladesh e a dare fuoco alla proprietà. Ha aggiunto che coloro che sono coinvolti in atti di violenza saranno identificati e sottoposti a processo, ribadendo la determinazione delle autorità a fermare le azioni terroristiche.

Il contesto legale per le tensioni attuali è ulteriormente complicato dal fatto che martedì è stato l'anniversario di un anno dalla sentenza di morte emessa contro Hasina da un tribunale locale. Il giudice l'ha dichiarata colpevole di aver ordinato una dura repressione durante l'insurrezione guidata dagli studenti del 2024. Questo evento giuridico storico alimenta l'ira dei suoi sostenitori, che vedono la sentenza come un atto di vendetta politica, giustificando così le loro azioni di protesta e di resistenza contro il governo BNP. Le autorità hanno avvertito che ulteriori violenze saranno represse con la massima fermezza per garantire la stabilità del paese.