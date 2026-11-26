Il Bangladesh approva un aumento del salario minimo del 36% per il settore tessile, ma le proteste riprendono. I lavoratori accusano l'importo di 17mila taka di essere insufficiente per coprire i costi della vita.

Il Bangladesh ha approvato un nuovo salario minimo mensile di 17mila taka, pari a circa 136 dollari, per il settore tessile. Questa decisione, che rappresenta un aumento del 36% rispetto al 2023, è stata accolta con rinnovate proteste e scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. I lavoratori ritengono la cifra insufficiente per garantire una vita dignitosa, considerando i livelli elevati di inflazione e i costi di sussistenza.

Dettagli della decisione contrattuale

La cifra finale è stata stabilita dalla commissione di contrattazione, composta da sei membri che includono rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati. L'accordo è stato raggiunto dopo undici ore di trattative concluse nella notte, con un compromesso tra la richiesta iniziale dei lavoratori di 32mila taka e la proposta dei produttori di 15mila taka. L'entrata in vigore è prevista per il primo dicembre, previa conferma del ministero del Lavoro.

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Questo rialzo storico è il più modesto dall'introduzione del salario minimo nel 1986, allora fissato a 627 taka. Nel 1994 l'incremento fu del 50%, nel 2010 dell'80%, nel 2018 del 51% e nel 2023 del 56,25%. Nonostante la differenza nominale, l'aumento reale è molto inferiore rispetto al passato a causa dell'inflazione.

Inflazione e costo della vita

L'Ufficio di Statistica del Paese stima un'inflazione intorno al 10% nel 2025 e all'8,68% nel 2026. Il valore reale dei 12.500 taka del 2023 è diminuito del 22,3%, rendendo il guadagno effettivo rispetto a tre anni solo del 5,7%. I dati mostrano che servono almeno 34.600 taka nella capitale e 28.500 nelle periferie per una vita dignitosa, contro i 17mila approvati.

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Neppure la richiesta iniziale dei lavoratori di 32mila taka sarebbe stata sufficiente nelle aree urbane. L'accoglimento completo delle loro pretese avrebbe aumentato i costi di esportazione del 26,8%, aggiungendo circa 40 centesimi al prezzo di una maglietta di cotone. Questa dinamica evidenzia il divario tra le aspettative salariali e la sostenibilità economica per le fabbriche.

Impatto economico e posizioni delle parti

La Bgmea ha segnalato perdite per 428 milioni di dollari dovute a 18 giorni di interruzioni, con trasferimenti di ordini per 254 milioni di dollari verso altri Paesi. Le multinazionali come H&M, che hanno 142 fabbriche in Bangladesh con oltre 510mila dipendenti, hanno affermato di escludere la retribuzione dalle trattative sui prezzi. La multinazionale ha dichiarato di sostenere pratiche di acquisto responsabili.

Il settore tessile impiega oltre 4 milioni di lavoratori e ha contribuito per l'8,52% al Pil nominale del 2025. Le esportazioni di abbigliamento ammontano a circa 39 miliardi di dollari, rendendo il Bangladesh il secondo esportatore mondiale dopo la Cina. Questo peso economico rende delicata la vertenza, poiché i conflitti influenzano rapidamente le catene di fornitura internazionali.

Conseguenze immediate e prospettive

Le piazze hanno risposto con nuove mobilitazioni dopo quelle di inizio novembre, segnalando blocchi autostradali e chiusure temporanee di 90 fabbriche. Le richieste dei manifestanti si rivolgono anche alle multinazionali, accusate di non assorbire i costi dei salari migliori nei prezzi di acquisto. La situazione rimane tesa e il conflitto potrebbe avere effetti duraturi sull'industria.

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Per molti lavoratori, i 17mila taka restano una cifra lontana dal necessario per sostenere una vita dignitosa. La partita non è chiusa e le tensioni sociali potrebbero aumentare nelle aree industriali di Dhaka. Il monitoraggio della situazione è cruciale per comprendere l'impatto a lungo termine sull'economia locale e globale del settore.