La polizia del Bangladesh ha disperso i manifestanti tessili con gas lacrimogeni dopo che la commissione salariale ha approvato un aumento del 36%. Le tensioni persistono a Gazipur tra operai e autorità.

Le forze dell'ordine del Bangladesh hanno impiegato granate lacrimogene e ordigni sonori per disperdere i lavoratori dell'industria tessile che giovedì hanno tentato di bloccare un'autostrada principale nella regione di Gazipur. La protesta, avvenuta il 26 novembre 2026, è scoppiata nel giorno successivo alla decisione della commissione salariale di approvare un aumento del salario minimo del 36%. Questa cifra rappresenta il minor incremento registrato negli ultimi quarant'anni, deludendo le aspettative dei sindacati che avevano richiesto un raddoppio della retribuzione base.

Dettagli Operativi e Contesto del Conflitto

La situazione si è deteriorata quando i manifestanti hanno dato fuoco a una motocicletta della polizia nel cuore del distretto manifatturiero di Gazipur. La polizia ha confermato che la calma è stata ripristinata nelle ore successive agli scontri, ma ha mantenuto un livello di allerta elevato. Mohammad Amjad Hossain, sovrintendente della Polizia Industriale di Gazipur, ha dichiarato che la situazione è ora tranquilla, ma che le autorità restano vigilanti per prevenire nuovi episodi di violenza o disturbazione dell'ordine pubblico.

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Questi eventi si inseriscono in un contesto di tensioni prolungate che hanno visto i lavoratori occupare le fabbriche e bloccare le vie di comunicazione per settimane. Le interruzioni hanno causato danni alla proprietà e fermato la produzione in un settore che rappresenta una colonna portante dell'economia nazionale. L'obiettivo dei manifestanti era chiaro: ottenere un salario che copra i costi della vita e rispecchi l'inflazione, una richiesta respinta dalla commissione governativa come insostenibile per il settore.

Posizioni delle Parti e Critiche Sindacali

La decisione della commissione salariale, composta da sei membri e nominata dal governo, è stata presa nelle prime ore del mercoledì dopo quasi dodici ore di trattative tra i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro. Nonostante la durata dei negoziati, l'esito finale non ha soddisfatto nessuna delle due parti in modo netto, alimentando la rabbia tra gli operai. I difensori dei diritti dei lavoratori hanno sottolineato che l'aumento del 36% è ben al di sotto delle loro richieste e non garantirà un salario di sussistenza sufficiente.

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Le organizzazioni sindacali hanno ripetutamente contestato la metodologia di calcolo utilizzata dalla commissione, affermando che i numeri presentati ignorano la realtà economica del paese. Per i lavoratori, che impiegano oltre quattro milioni di persone in una nazione di circa 175 milioni di abitanti, la proposta è vista come un insulto alla loro dignità e al loro potere d'acquisto. La distanza tra le aspettative e la realtà offerta ha creato un abito profondo che i tentativi di mediazione non sono riusciti a colmare.

Impatto Economico e Prospettive Politiche

Le continue agitazioni nel settore tessile hanno creato un clima di incertezza nel mercato internazionale, con preoccupazioni crescenti per la stabilità delle forniture. Il Bangladesh è il secondo maggiore esportatore di abbigliamento al mondo dopo la Cina, e le interruzioni produttive potrebbero avere ripercussioni a lungo termine sui fornitori globali. La chiusura delle fabbriche e i blocchi stradali hanno già causato perdite economiche significative, mettendo a rischio la competitività del paese nella catena di approvvigionamento globale.

Questa crisi sociale si sovrappone a ulteriori tensioni politiche legate al ritorno pianificato dell'ex primo ministro Sheikh Hasina a Dhaka dall'esilio autoimposto in India. Le manifestazioni dei lavoratori tessili, combinate con i timori di instabilità politica, hanno alimentato le paure di un nuovo periodo di turbolenze nel Sud asiatico. Le autorità sono sotto pressione per gestire sia la domanda economica dei lavoratori che le complessità del ritorno politico, in un equilibrio delicato che potrebbe determinare il futuro della stabilità nazionale.