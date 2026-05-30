Bankitalia analizza l'impatto della spesa per la difesa sull'economia italiana

Uno studio della Banca d'Italia esamina gli effetti macroeconomici di un aumento della spesa militare, evidenziando la struttura del settore e due possibili scenari di incremento.

Un recente rapporto della Banca d'Italia analizza in dettaglio l'impatto di un possibile aumento della spesa per la difesa sull'economia nazionale. Il documento, intitolato 'Le prospettive per l'economia italiana nel 2025', dedica ampio spazio al settore della difesa, descrivendone la struttura e valutando gli effetti macroeconomici di due scenari di incremento della spesa.

Il primo scenario prevede un aumento permanente dello 0,5% del PIL, mentre il secondo, più ambizioso, ipotizza un incremento dell'1,5% del PIL, in linea con gli obiettivi NATO. L'istituto di Via Nazionale sottolinea come il settore privato della difesa italiano sia fortemente orientato all'export, con il 58% delle vendite destinate a paesi extraeuropei, ma allo stesso tempo dipenda dalle importazioni per circa un terzo del fabbisogno di equipaggiamenti militari, principalmente dagli Stati Uniti.

Nel dettaglio, lo scenario base prevede che l'aumento della spesa sia destinato interamente ai produttori nazionali, con un approvvigionamento di beni intermedi anche sul mercato estero e una ripartizione paritaria tra spese per il personale e per gli armamenti. In questo contesto, gli investimenti in ricerca e sviluppo nell'intera economia aumenterebbero dello 0,6% e il prodotto potenziale creserebbe di 0,01 punti percentuali nell'arco di dieci anni.

Un effetto modesto, se confrontato con il tasso di crescita annuo del prodotto potenziale, stimato poco sopra lo 0,5% nel prossimo quinquennio. Lo scenario rafforzato, invece, considera un incremento permanente dell'1,5% del PIL, con l'ipotesi che solo un terzo delle risorse aggiuntive vada al personale. In questo caso, gli investimenti in R&S delle imprese salirebbero di quasi quattro volte e il prodotto potenziale registrerebbe un aumento più significativo.

Effetti ancora più rilevanti si avrebbero se l'approvvigionamento fosse orientato verso imprese ad alta intensità di R&S o accompagnato da un aumento della spesa pubblica diretta in R&S, che può generare esternalità positive sul settore privato e sulla crescita potenziale, anche se destinata ad applicazioni militari. La tendenza al rialzo della spesa per la difesa è chiara: il deterioramento del contesto geopolitico ha spinto i paesi europei della NATO a programmare un aumento fino al 3,5% del PIL entro il 2035.

Per l'Italia, il governo ha valutato a ottobre 2023 che sia realistico incrementare la spesa di 0,5 punti percentuali del PIL entro il 2028, pari a circa 12,2 miliardi di euro in più rispetto al 2025. Il rapporto di Bankitalia fotografa anche la struttura del comparto: nel 2023 rappresentava l'1% del valore aggiunto del settore privato non finanziario e non immobiliare e il 3% di quello manifatturiero, con una crescita reale del 32% dal 2013, inferiore a quella di Francia e Germania.

Il settore conta oltre 3.300 aziende e circa 97.000 addetti, con una dimensione media d'impresa e una produttività del lavoro superiori alla media manifatturiera. Le imprese del comparto mostrano una marcata propensione agli investimenti immateriali, con una spesa in R&S pari al 2,2% dei ricavi, contro l'1% dell'intera manifattura.

I fornitori del settore, a parità di altre caratteristiche, presentano livelli più elevati di produttività, ricavi, occupazione e investimenti, anche se le vendite alle imprese della difesa costituiscono in media solo il 5% del fatturato, con punte superiori al 30% per i fornitori più esposti. Negli ultimi anni, le aziende del comparto hanno finanziato l'accumulazione con un maggior ricorso al capitale proprio, riducendo la leva finanziaria.

L'analisi di Bankitalia offre quindi una chiave di lettura importante per comprendere le implicazioni economiche delle scelte di politica militare, evidenziando come un aumento della spesa per la difesa possa avere effetti positivi, seppur limitati, sulla crescita, a condizione che sia indirizzato in modo efficiente verso investimenti in innovazione e ricerca





sole24ore / 🏆 1. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spesa Difesa Bankitalia Crescita Economica Industria Difesa NATO

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Panetta: 'Il Pil italiano ha meno slancio, rischi dal conflitto nel Golfo. L'IA una sfida decisiva'Il governatore della Banca d'Italia: 'Prudenza nel credito ma evitare una stretta generale' (ANSA)

Read more »

Il monito di Panetta: 'Il Pil italiano ha meno slancio, rischi dal conflitto nel Golfo'. Sull'Europa: 'Mostri più rapidità e unità'Il governatore della Banca d'Italia: 'Prudenza nel credito ma evitare una stretta generale'

Read more »

Bond: Bankitalia, dopo tregua Iran tornato ai minimi lo spread titoli societa' Italia(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - Lo spread tra i rendimenti dei titoli obbligazionari emessi nel 2025 dalle imprese e dalle banche italian...

Read more »

La Banca d'Italia sottolinea l'importanza di considerare l'impatto della tecnologia avanzata sul lavoroLa Banca d'Italia ha evidenziato l'importanza di considerare l'impatto della tecnologia avanzata sul lavoro e di prepararsi per le nuove sfide che essa potrebbe portare. Il governatore di Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha sottolineato l'importanza di considerare l'impatto della tecnologia avanzata sul lavoro e di prepararsi per le nuove sfide che essa potrebbe portare.

Read more »