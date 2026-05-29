Bankitalia: le imprese minori incontrano ostacoli nell'adozione delle tecnologie digitali

Il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, ha espresso preoccupazione riguardo all'adozione estesa delle tecnologie digitali da parte delle imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni. Secondo Panetta, l'adozione di queste tecnologie comporta costi iniziali elevati e richiede competenze tecniche e gestionali per individuare le soluzioni più adatte, riorganizzare i processi, gestire i rischi legali e tutelare la riservatezza dei dati. Inoltre, ha sottolineato che le imprese minori potrebbero incontrare ostacoli significativi nell'adozione di queste tecnologie.

Il governatore di Bankitalia , Fabio Panetta, ha espresso preoccupazione riguardo all'adozione estesa delle tecnologie digitali da parte delle imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni.

Secondo Panetta, l'adozione di queste tecnologie comporta costi iniziali elevati e richiede competenze tecniche e gestionali per individuare le soluzioni più adatte, riorganizzare i processi, gestire i rischi legali e tutelare la riservatezza dei dati. Inoltre, ha sottolineato che le imprese minori potrebbero incontrare ostacoli significativi nell'adozione di queste tecnologie





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