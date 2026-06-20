Bar senza barriere per persone con fragilità, disabilità e richiedenti asilo

La cooperativa sociale 'Noi e Voi', di Taranto, ha deciso di prendere in gestione il bar 'Sunrise' nel Lido Gandoli, per trasformarlo in un ambiente senza barriere in cui persone con fragilità, economica o sociale, o con disabilità, nella stagione estiva potranno lavorare a contatto con il pubblico, sviluppando autonomia e sentendosi parte attiva della comunità.

Da sabato 20 giugno al campeggio di via Margherite 310 di Taranto, al Lido Gandoli, apre il locale gestito da ragazzi con disabilità , detenuti in esecuzione penale esterna, richiedenti asilo e giovani provenienti da quartieri difficili.

A due passi dalle piscine e dal chiacchiericcio dei vacanzieri, ovviamente. Perché nel bar non si vive di soli aperitivi mordi e fuggi o di cocktail consumati giusto per il piacere di trascorrere una serata in piacevole compagnia. Da questo, andare al bar sarà come rendersi conto di quanto stare insieme sia importantissimo, certo, ma altrettanto importante il sentirsi davvero parte attività di una comunità.

Questo è l’obiettivo della cooperativa sociale «Noi e Voi», di Taranto, che ha deciso di prendere in gestione il bar ‘Sunrise’ nel Lido Gandoli, nel cuore della movida-beach tarantina, per trasformarlo in un ambiente senza barriere in cui persone con fragilità, economica o sociale, o con disabilità, nella stagione estiva potranno lavorare a contatto con il pubblico, sviluppando autonomia e sentendosi parte attiva della comunità





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