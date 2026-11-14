Bar Urlira donava avanzi: Lazio approva legge contro gli sprechi e bonus Tari

Martina Urlira regala cibo invenduto a Chiasso. Il Lazio approvò nuova normativa per combattere lo spreco alimentare con il Bollino Solidale e sconti Tari per le imprese virtuose.

Martina Urlira gestisce un'attività commerciale all'interno di un'area di servizio da cinque anni. La proprietaria appende buste con panini e pizza invenduti alla serranda del locale. Questo gesto mira a evitare lo spreco alimentare e a sostenere chi ha bisogno. I passanti non trovano nulla la mattina dopo.

La Pratica Solidale di Martina Urlira

La titolare ha scelto di non gettare i prodotti a fine giornata. Confeziona gli avanzi nel rispetto delle norme igieniche vigenti. Li appende alla grata della serranda per garantire la visibilità agli automobilisti di passaggio. Questa azione semplice esprime la sua visione solidale del commercio. Vorrebbe solo fare del bene senza fare rumore. Gli alimenti vengono presi da persone che ne hanno effettiva necessità. Il messaggio arriva a destinazione con successo costante.

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La Normativa Regionale contro lo Spreco

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato una legge specifica per la promozione dell'economia alimentare circolare. La normativa mira a colmare il divario tra eccedenze e fabbisogno sociale. Le disposizioni riguardano la solidarietà sociale e il contrasto agli sprechi alimentari. L'obiettivo è creare reti territoriali per la gestione e la redistribuzione. Sono coinvolti Comuni, Arsial e enti senza scopo di lucro. La regione vuole unire produttori e consumatori in un circuito integrato.

Incentivi e Bollino Lazio Solidale

La nuova normativa introduce il Bollino Lazio Solidale come riconoscimento ufficiale. Questo titolo premia privati e imprese che contribuiscono alla filiera. I Comuni possono concedere agevolazioni sulla tassa sui rifiuti (Tari). Gli enti del Terzo settore impegnati nel recupero beni ricevono vantaggi fiscali. Anche le attività commerciali che cedono eccedenze gratuitamente ottengono sconti. Le modalità sono stabilite dai regolamenti comunali specifici. Un fondo regionale sostiene la riduzione degli sprechi per le amministrazioni locali.

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Impatto Sociale e Reti di Assistenza

Il problema dello spreco coinvolge l'intera filiera produttiva e i consumatori. Le associazioni del Terzo settore assistono persone in condizioni di indigenza. Caritas Lazio ha sostenuto oltre 16 mila famiglie nel 2025. Il Report statistico nazionale 2026 indica circa 30 mila persone assistite. In Italia esistono 5,4 milioni di persone in condizioni di povertà secondo Istat. La rete vuole garantire maggiore equità nel Paese. Il sistema strutturato deve colmare le criticità attuali.

Giornate Nazionali e Fondo Bancario

La Fondazione Banco Alimentare ETS promuove la 30 Giornata nazionale della Colletta alimentare. L'iniziativa ha l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. I cittadini possono donare prodotti a lunga conservazione ai supermercati. Olio, legumi, pomodori e tonno sono le donazioni più richieste. La Comunità di Sant'Egidio prepara colazioni per i bisognosi. La mensa diocesana di viale Mazzini accoglie gli ospiti. Papa Leone XIV ha scelto il tema del rifugio spirituale.