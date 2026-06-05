Barbara Berlusconi: l'assoluzione di Silvio è un sollievo, ma la sfiducia nella giustizia è profonda

Dopo l'archiviazione dei fascicoli su Dell'Utri, la figlia di Silvio Berlusconi denuncia l'abuso di potere della magistratura e propone una riforma della responsabilità civile dei magistrati, sostenendo che l'indipendenza non deve tradursi in impunità.

La famiglia Berlusconi ha reagito alla recente decisione di archiviare le indagini su Marcello Dell'Utri con un misto di sollievo e accesa indignazione. La figlia maggiore, Marina, è stata la prima a parlare pubblicamente, sottolineando la necessità di ristabilire la verità storica sul padre e ricordando che "la giustizia resta un'emergenza, la politica non deve accantonare il tema".

La più giovane, Barbara, ha dichiarato di provare "un profondo senso di sollievo per l'ennesima assoluzione di mio padre", ma ha aggiunto che l'emozione predominante è la rabbia verso un sistema che, a suo avviso, ha cercato di colpire Silvio Berlusconi più nelle aule delle procure che nei seggi elettorali. In un'intervista rilasciata a Libero, Barbara ha ricordato che la mancanza di elementi concreti alla fine ha smascherato un fango di accuse infondate, un peso umano di trent'anni di imputazioni che ha devastato la reputazione del Cavaliere e di tutta la sua famiglia





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Silvio Berlusconi Barbara Berlusconi Giustizia Riforma Magistratura Responsabilità Civile

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stragi mafiose del 1993, archiviate le accuse per Marcello Dell’Utri e Silvio BerlusconiDopo trent'anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. Gip: «Mancano elementi concreti su contatti/rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusco…

Read more »

Stragi '93, archiviazione per Berlusconi e Dell'Utri | Marina Berlusconi: 'Inchiesta assurda, per la sesta volta finisce nel nulla'Marina Berlusconi ha commentato l'archiviazione delle accuse nei confronti di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri nell'ambito delle stragi del '93.

Read more »

Stragi 1993, archiviazione Dell'Utri: Meloni scrive a Marina BerlusconiDopo l'archiviazione per Dell'Utri, Meloni scrive a Marina Berlusconi

Read more »

Barbara Berlusconi dopo archiviazione accuse stragi mafia 1993: 'Responsabilità civile giudici? Riforma necessaria'La terzogenita del Cavaliere in un'intervista a Libero dopo l'archiviazione dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993

Read more »