Barbara D'Urso racconta il suo umiliazione in diretta su Ballando con le Stelle per le azioni di Guillermo Mariotto. La conduttrice conferma la volontà di restare in show, criticando la gestione di Milly Carlucci.

Barbara D'Urso torna a parlare pubblicamente dello scontro accaduto in diretta televisiva durante la trasmissione Ballando con le Stelle, affermando di essersi sentita profondamente umiliata e abbandonata dai suoi colleghi. La conduttrice ha espresso il suo forte disappunto per come è stata gestita la controversia, sottolineando come la sua famiglia non l'abbia sostenuta adeguatamente nei momenti critici del programma. Nonostante le tensioni e le polemiche sorte in seguito, Barbara ha ribadito con fermezza la sua intenzione di non mollare, confermando la sua presenza alle prossime puntate.

Il gesto di Mariotto e la reazione in studio

Lo scontro è scoppiato durante il confronto tra Barbara D'Urso e Ornella Muti, quando il giurato Guillermo Mariotto ha spruzzato del profumo direttamente in direzione della conduttrice, dicendole esplicitamente "Perché puzzi". Questo gesto, definito da D'Urso umiliante, ha innescato una reazione immediata che ha portato la conduttrice a richiedere l'intervento della conduttrice principale, Milly Carlucci, per fermare la situazione. Mariotto, in seguito, ha giustificato l'atto sostenendo che ci fosse un cattivo odore nello studio di Pippo Baudo, affermando di non riferirsi specificamente a Barbara, ma di voler segnalare una "puzza di finizione" o teatralità eccessiva.

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La posizione di D'Urso e il rifiuto delle scuse

Barbara D'Urso ha respinto categoricamente le spiegazioni fornite da Mariotto, definendo assurda l'idea che nello storico studio di Pippo Baudo ci fossero topi o cattivi odori reali. La conduttrice ha sottolineato che il problema non era l'odore, ma l'atto di girarsi e spruzzare qualcosa addosso a una persona, negando che avrebbe mai potuto dire una cosa simile sul set. Ha aggiunto che bastava un semplice "Scusami se ti ho ferita" da parte del giurato per chiudere la questione, ma Mariotto ha invece scelto di fare interviste sostenendo di non voler chiedere scusa.

Il rapporto con Milly Carlucci e la Rai

Un altro punto dolente per D'Urso riguarda il ruolo di Milly Carlucci durante l'incidente, a cui ha dedicato una critica diretta. La conduttrice ha affermato che Milly non ha percepito in quel momento che stava succedendo una cosa molto brutta, lasciando aperta la possibilità di non tornare al tavolo della giuria e creando la sensazione di abbandono. Barbara ha ribadito di avere un patto solido con la Rai, con Ballando con le Stelle e con le famiglie che seguono il programma, oltre che con Milly, la quale ha lottato per tre anni per averla nello show.

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Conferma della permanenza nel programma

Nonostante le difficoltà, Barbara D'Urso ha confermato di essere presente, citando un messaggio ricevuto da Fiorello il 17 novembre durante La Pennacanza, in cui la conduttrice gli diceva che sarebbe tornata sabato. Fiorello ha raccontato che Barbara gli aveva assicurato la sua presenza, smentendo così le voci di un possibile addio. D'Urso ha dichiarato di non aver mai pensato di non esserci o di lasciare la trasmissione, mantenendo la sua posizione di forza rispetto alla situazione creata da Mariotto.

Il contesto e le reazioni successive

La vicenda ha avuto ampia risonanza, con Alberto Matano che ha richiamato il giurato al rispetto, parlando di un codice che viene talvolta superato. D'Urso ha posto un ultimatum chiaro: non consente a nessuno di dire che puzza o di spruzzarle cose addosso, imponendo la scelta tra lei e il giurato. Mentre Mariotto mantiene le sue tesi sulle cattive pratiche teatrali, Barbara D'Urso continua a difendere la propria dignità professionale, pronta a affrontare le prossime sfide del programma con determinazione.