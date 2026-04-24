Barbara D’Urso contro Mediaset: battaglia legale per diritti non pagati e interferenze

L'ex volto del Biscione porta in tribunale Mediaset accusando l'azienda di mancati pagamenti e ingerenze nella scelta degli ospiti. Mediaset respinge le accuse definendole infondate.

Barbara D’Urso ha intrapreso un’azione legale contro Mediaset , sollevando questioni relative a presunti mancati pagamenti e interferenze nella selezione degli ospiti per i suoi programmi.

La vicenda, complessa e ricca di retroscena, si articola su diversi fronti e coinvolge anche la società di produzione Fascino, guidata da Maria De Filippi. Mediaset, dal canto suo, respinge con fermezza le accuse, definendo le pretese risarcitorie di D’Urso infondate e presentando una ricostruzione dei fatti che contrasta con quella avanzata dall’ex conduttrice. Al centro della disputa vi è, in primo luogo, un post pubblicato su X (ex Twitter) nel marzo 2023, ritenuto offensivo da D’Urso.

L’azienda aveva allora attribuito la pubblicazione a un attacco hacker, ma D’Urso non sembra accettare questa spiegazione e chiede scuse formali. Tuttavia, il contendere non si limita a questo episodio. Secondo quanto riportato, D’Urso lamenta di essere stata obbligata a sottoporre preventivamente l’elenco degli ospiti delle sue trasmissioni a Mediaset per approvazione, una pratica che avrebbe limitato la sua autonomia creativa e professionale.

Il quotidiano riporta che figure come Maria De Filippi e Toffanin sarebbero state considerate da Pier Silvio Berlusconi come consulenti fidate e, implicitamente, come antagoniste di D’Urso, suggerendo un possibile condizionamento nelle scelte relative agli ospiti. Mediaset nega categoricamente l’esistenza di qualsiasi lista o filtro preventivo sui nomi degli invitati, affermando che nessuna indicazione o vincolo è mai stato imposto a D’Urso o ad altri conduttori.

Il mancato affidamento di un nuovo programma a D’Urso è stato interpretato da alcuni come un segnale di una precisa volontà aziendale di allontanarla. La replica di Mediaset è stata immediata e decisa. L’azienda ha definito l’azione legale di D’Urso come una ricostruzione strumentale e non veritiera dei fatti, ribadendo la propria fiducia in un esito positivo della controversia. Fonti vicine a Cologno Monzese sostengono che le motivazioni alla base dell’iniziativa legale di D’Urso non corrispondono alla realtà.

Si sottolinea che, durante il rinnovo del contratto nel 2023, le richieste economiche di D’Urso non sono state ritenute compatibili con le esigenze di palinsesto. Inoltre, si precisa che l’allontanamento della conduttrice non è legato al cambio di linea editoriale di Mediaset. Per quanto riguarda i compensi, Mediaset afferma che D’Urso ha percepito ingenti introiti grazie ai contratti stipulati e agli investitori pubblicitari, sebbene questi ultimi non siano quantificabili.

L’azienda ricorda anche che, nel 2003, Pier Silvio Berlusconi e Mediaset avevano affidato a D’Urso la conduzione di ‘Pomeriggio 5’, offrendole un’importante opportunità di rilancio professionale dopo un periodo di inattività. La vicenda è destinata a svilupparsi nei tribunali, con possibili ripercussioni sull’immagine di entrambe le parti coinvolte





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