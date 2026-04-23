Barbara D'Urso contro Mediaset: la conduttrice porta l'azienda in tribunale

Dopo quasi tre anni dalla sua uscita da Mediaset, Barbara D'Urso ha deciso di intraprendere un'azione legale contro l'azienda, contestando ingiurie social, mancati diritti d'autore e restrizioni sulla scelta degli ospiti.

A quasi tre anni dall'annuncio inatteso della sua uscita di scena da Mediaset , avvenuto all'inizio di luglio 2023 tramite una comunicazione ufficiale dell'azienda, Barbara D'Urso ha intrapreso un'azione legale contro il gruppo televisivo.

La decisione, maturata dopo un tentativo di mediazione conclusosi senza esito positivo, segna un punto di svolta nella vicenda che ha visto la conduttrice, tornata recentemente sul piccolo schermo come concorrente nel programma 'Ballando con le stelle' su Rai 1, rivendicare i propri diritti. Al centro della disputa vi è una serie di contestazioni che riguardano sia la reputazione professionale della D'Urso, sia aspetti economici legati alla sua lunga collaborazione con Mediaset.

La richiesta principale avanzata dalla conduttrice, che per oltre quindici anni è stata uno dei volti più riconoscibili di Canale 5, verte sull'ottenimento di scuse formali per le ingiurie subite a seguito di un post offensivo apparso sul profilo ufficiale 'Qui Mediaset' sulla piattaforma X (ex Twitter). Il post, contenente un epiteto denigratorio e lesivo della dignità personale, era stato prontamente rimosso dall'azienda, che aveva attribuito l'accaduto a un presunto attacco hacker.

Tuttavia, la D'Urso non ha ritenuto sufficiente la spiegazione fornita e ha deciso di agire legalmente per tutelare la propria immagine e onorabilità. Oltre alle scuse, la conduttrice contesta a Mediaset il mancato riconoscimento dei diritti d'autore per tutti i programmi televisivi per i quali ha firmato come autrice nel corso di sedici anni di attività.

In particolare, viene rivendicato il compenso per il format di sua proprietà, 'Live non è la D’Urso', che ha riscosso un notevole successo su Canale 5 con tre stagioni e un totale di 76 puntate trasmesse tra il 2019 e il 2021. La richiesta di risarcimento per i diritti d'autore rappresenta una parte significativa della pretesa complessiva della D'Urso nei confronti di Mediaset.

Un ulteriore elemento di controversia riguarda le presunte restrizioni imposte alla conduttrice negli ultimi anni di lavoro in Mediaset. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, Barbara D’Urso sarebbe stata soggetta all'obbligo di sottoporre preventivamente l'elenco di tutti gli ospiti delle sue trasmissioni all'approvazione delle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin, considerate figure di riferimento all'interno dell'azienda e da tempo percepite come rivali professionali della D'Urso.

Tale procedura, che avrebbe limitato l'autonomia creativa della conduttrice, viene interpretata come un tentativo di controllo e di marginalizzazione. La situazione, aggravata dalla relazione sentimentale tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, ha contribuito a creare un clima di tensione e di competizione interna a Mediaset. Al momento, né la D'Urso né i rappresentanti di Mediaset hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda.

Tuttavia, il caso promette di suscitare un ampio dibattito pubblico e di tenere banco sulle pagine dei giornali per i prossimi mesi, sollevando interrogativi sulle dinamiche di potere e sulle pratiche commerciali nel mondo della televisione italiana. La battaglia legale potrebbe avere implicazioni significative per entrambe le parti coinvolte, ridefinendo i rapporti tra la conduttrice e l'azienda che l'ha resa celebre.

L'esito del contendere dipenderà dalla capacità delle parti di presentare prove convincenti a sostegno delle proprie ragioni e dalla valutazione del giudice chiamato a dirimere la controversia. La vicenda, inoltre, riapre il dibattito sulla tutela dei diritti d'autore e sulla libertà creativa dei professionisti dello spettacolo





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