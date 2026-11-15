Barbara d'Urso denuncia Mariotto: 'Aggressione premeditata e imperdonabile'

Barbara d'Urso accusa Guillermo Mariotto di aggressione verbale dopo il diverbio su Ballando con le Stelle. Dichiara di non perdonare e chiede chiarezza sulle sue future partecipazioni.

Barbara d'Urso ha condannato con fermezza le azioni di Guillermo Mariotto durante la puntata di Ballando con le Stelle trasmessa sabato 14 novembre su Rai 1. La conduttrice ha definito l'episodio una vera e propria aggressione premeditata, affermando che stavolta non intende perdonare il collega giudice.

La tensione è esplosa al termine della performance di Ornella Muti, quando Mariotto ha spruzzato profumo in direzione di d'Urso esclamando 'che puzza'. L'azione ha scatenato un diverbio immediato in studio, interrompendo la conduzione di Milly Carlucci, costretta a intervenire per calmare gli animi.

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Dopo la chiusura della trasmissione, Barbara d'Urso ha pubblicato un video-resoconto su YouTube per analizzare la situazione con calma. Ha specificato di aver registrato il messaggio alle 4.30 del mattino dopo aver cenato con concorrenti e ballerini, spinta dalla lettura di centinaia di commenti che la difendevano.

Nella comunicazione, d'Urso ha dichiarato di sentirsi profondamente delusa e ferita dalle parole e dai gesti ricevuti. Ha ricostruito l'atteggiamento di Mariotto sin dall'inizio della serata, sottolineando che il giudice l'ha spruzzata ripetutamente mentre lei cercava di non creare polemiche, preferendo volare alto.

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L'accusa di umiliazione e il silenzio di Carlucci

La conduttrice ha diretto critiche indirette anche verso la gestione della vicenda da parte di Milly Carlucci in diretta. Ha definito l'atteggiato del giudice un tentativo di umiliare una persona, giudicandolo imperdonabile e molto triste per il clima di lavoro.

Barbara d'Urso ha sottolineato di non essersi sentita protetta all'interno del gruppo di lavoro, notando che l'accaduto è passato quasi inosservato durante la trasmissione. Ha richiamato l'attenzione sulla coerenza della produzione, ricordando il messaggio di vicinanza espresso dalla Carlucci solo sette giorni prima verso Alberto Ravagnani dopo le polemiche su BellaMa'.

Professionalità a rischio e futuro incerto

Nonostante il forte sconvolgimento, Barbara d'Urso ha confermato la propria professionalità rimanendo in studio fino alle 1.45 per completare il proprio incarico. Ha ammesso di poter lasciare il set immediatamente, ma ha scelto di restare fino alla fine per adempiere al dovere contrattuale.

La conduttrice ha lasciato intendere che la sua permanenza futura nello show non è scontata, chiudendo il video con un riferimento enigmatico a possibili sviluppi. Ha dichiarato che non sa cosa succederà, o forse lo sa già, senza però rivelare i dettagli delle sue prossime mosse professionali.

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L'episodio ha suscitato un forte impatto pubblico, con il pubblico che ha preso posizione in massa sui social network a sostegno di d'Urso. La reazione della conduttrice segna un momento di rottura nel rapporto tra i giudici e mette sotto i riflettori il protocollo di rispetto reciproco tra gli operatori televisivi.