Nick Cerioni e Barbara d'Urso smontano le voci di discordia su Ballando con le stelle con un video ironico. La giudice conferma il legame professionale.

Le polemiche e le indiscrezioni sul presunto conflitto tra Barbara d'Urso e lo stylist Nick Cerioni sono state definitivamente smentite. La giudice del programma Ballando con le stelle ha condiviso un video su Instagram che mostra un'atmosfera serena a casa sua, chiudendo ogni dibattito sulle presunte divergenze riguardo all'abbigliamento indossato durante le trasmissioni di Rai 1.

Il video smentisce la lite sull'outfit

Secondo quanto riferito dai media, Nick Cerioni avrebbe manifestato il suo dissenso riguardo alle scelte di costume della conduttrice. L'accusa sarebbe nata dal fatto che Barbara d'Urso abbia indossato durante gli show t-shirt e capi non concordati preventivamente, continuando però a taggare lo stilista sui social network come creatore di quegli specifici outfit. Questa scelta avrebbe spinto il professionista a confidare ai più intimi colleghi la volontà di interrompere definitivamente la collaborazione.

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Nessuna delle due parti ha rilasciato commenti ufficiali in merito a questa specifica vicenda negli immediati giorni seguenti alle voci. La situazione è cambiata radicalmente solo dopo la pubblicazione del video casalingo da parte di Barbara d'Urso, dove si vede chiaramente la giudice di Ballando insieme a Nick Cerioni durante una cena tra amici. La scena, chiaramente ironica, ha funzionato come una smentita diretta di qualsiasi tipo di rancore o disputa professionale.

La definizione Famiglia in diretta tv

Il video mostra i due mentre scherzano pesantemente sulla presunta lite. Nick Cerioni dice: Lo senti questo suono? È la polizia che ho chiamato perché sei una stron*a. Barbara d'Urso, a sua volta, replica scherzosamente: Ti ho detto una parolaccia perché abbiamo litigato. Lo stylist chiede poi: Ma la prossima maglietta che mi fai, cosa c'è scritto sopra? E risponde con l'ironica replica: Sei una stron*a, approvando contestualmente l'outfit per la prossima puntata.

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La battuta continua con il riferimento: Mamma mia, siamo troppo litigati, veramente, chiudendo in modo definitivo la narrazione del conflitto. La foto di gruppo pubblicata insieme al video mostra Barbara d'Urso accompagnata da due altri amici, tutti taggati con tre cuori e la didascalia Famiglia. Questa definizione assume un significato particolare, specialmente dopo le rivelazioni di Milly Carlucci.

Le rivelazioni di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha fornito un retroscena interessante sulla dinamica del programma in diretta tv. Ha rivelato che Barbara d'Urso le ha inviato due lettere, definendola un genio. La giudice di Ballando con le stelle sembra utilizzare il termine Famiglia per indicare le persone che la circondano nel suo ambiente privato, creando una sorta di velata frecciatina o di presa in giro riguardo alla situazione percepita.

Il clima sereno emerso dal video smentisce le voci di un ambiente teso sul set. La definizione Famiglia citata da Barbara d'Urso per le persone presenti a cena a casa sua sembra essere un modo per rafforzare i legami personali oltre le presunte tensioni professionali. La situazione appare dunque risolta e serena, a dispetto delle speculazioni mediatiche precedenti.