Barbara D'Urso non concede interviste a La Volta Buona dopo la lite con Guillermo Mariotto. Indiscrezioni sul ruolo dell'autore Ivan Roncalli.

La conduttrice Barbara D'Urso mostra un deciso rifiuto nei confronti del team di La Volta Buona, la trasmissione televisiva di Rai 1 guidata da Caterina Balivo. Questo atteggiamento ostile emerge chiaramente dalle immagini diffuse durante il programma, che rivelano un clima teso nei corridoi di Ballando con le Stelle dopo l'accesa lite tra D'Urso e il giudice Guillermo Mariotto.

Il rifiuto di D'Urso a Marocchi e Balivo

Domenico Marocchi, inviato del programma, ha raccontato di aver tentato invano di intervistare la conduttrice durante la pausa pubblicitaria, descrivendo D'Urso come serena ma categoricamente non disponibile al confronto con le telecamere. Caterina Balivo ha definito la situazione delicata, sottolineando che il silenzio di D'Urso rappresenta una costante fin dalla prima puntata della stagione, confermando un distacco professionale preesistente che esclude qualsiasi colloquio diretto con l'inviato o con la conduzione.

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La teoria del gelo per Ivan Roncalli

Le indiscrezioni suggeriscono che la causa del presunto gelo possa risiedere nella presenza di Ivan Roncalli, autore che ha collaborato a lungo con Barbara D'Urso in programmi Mediaset come Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Il rapporto professionale è terminato nel 2023 quando D'Urso non fu riconfermata in rete, mentre Roncalli ha iniziato a lavorare per La Volta Buona nel 2024, alimentando sospetti su eventuali ruggini che spingono la conduttrice a evitare il set.

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Assenza di conferme ufficiali e retroscena

Non esistono ancora conferme ufficiali che attestino l'esistenza di risentimenti personali tra D'Urso e il suo ex collaboratore, lasciando aperta la domanda sulle reali motivazioni del suo comportamento. La trasmissione di Rai 1 mantiene comunque un forte interesse nel seguire le vicende legate a Ballando con le Stelle, dedicando spazio all'analisi dei conflitti e alle dinamiche tra i partecipanti, nonostante l'assenza di cooperazione da parte della protagonista delle polemiche.

Impatto sulla conduzione e prospettive future

La scelta di D'Urso di non interagire con il team di La Volta Buona complica la narrazione giornalistica della trasmissione, costringendo i conduttori a basarsi su osservazioni esterne e dichiarazioni di terze parti per commentare gli eventi. Questo scenario continuerà a caratterizzare le prossime puntate, dove l'attenzione rimarrà alta sui rapporti tra i concorrenti e i giudici, con Barbara D'Urso che rimane un tema centrale pur mantenendo le distanze dalle telecamere della concorrenza.