Barbara D'Urso: il ritorno in tv sembra essere ormai una realtà

La conduttrice napoletana Barbara D'Urso sembra essere sulla buona strada per tornare in tv con un ruolo importante nel programma di Rai Uno. I fan si sono fatti un'idea sulla sua possibile sostituzione e sembra che Barbara D'Urso sia tra i nomi più ricorrenti.

La conduttrice napoletana Barbara D'Urso sembra essere sulla buona strada per tornare in tv con un ruolo importante nel programma di Rai Uno , dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli .

I fan si sono fatti un'idea sulla sua possibile sostituzione e sembra che Barbara D'Urso sia tra i nomi più ricorrenti. La conduttrice ha annunciato ai suoi follower che l'aspetta un autunno meraviglioso e ha condiviso un video Instagram in cui si diverte a confondere le acque con il suo insegnante di danza Pasquale La Rocca. Il video è stato interpretato come un messaggio subliminale in cui Barbara D'Urso fa riferimento al suo possibile ritorno nel programma di Rai Uno.

La giuria del programma di Rai Uno è in piena crisi dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli e pare che Barbara D'Urso sia tra i nomi più in alto nella lista dei possibili sostituti. La conduttrice napoletana ha già annunciato ai suoi follower che l'aspetta un autunno meraviglioso e sembra che stia dando importanti segnali di autocandidatura. Il posto in giuria è vacante e pare che Barbara D'Urso sia tra i nomi più in alto nella lista dei possibili sostituti.

La conduttrice napoletana ha già annunciato ai suoi follower che l'aspetta un autunno meraviglioso e sembra che stia dando importanti segnali di autocandidatura. Il posto in giuria è vacante e pare che Barbara D'Urso sia tra i nomi più in alto nella lista dei possibili sostituti. La conduttrice napoletana ha già annunciato ai suoi follower che l'aspetta un autunno meraviglioso e sembra che stia dando importanti segnali di autocandidatura





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barbara D'urso Rai Uno Selvaggia Lucarelli Milan Carlucci Pasquale La Rocca

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rossi (Rai): 'Minoli presidente della Rai?E' una figura che potrebbe farlo''TeleMeloni? Un'operazione di marketing. Sanremo? Neanche la Bbc potrebbe farlo. La vendita del Teatro delle Vittorie?La confermo. Fiorello si contraddice: non vuole che sia venduto, ma non ha voluto farci i suoi programmi'.

Read more »

Baldini: 'La metodologia è uno stile di vita, Conte è il numero uno'Il ct ad interim Silvio Baldini ha chiuso l'avventura in Grecia e passerà il testimone. Ha cercato di essere utile alla sua federazione e ha messo in campo tutta la sua metodologia.

Read more »

In 17 contro uno, l'omicidio in stazione nato da uno scambio di personaGianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e 27 maggio scorso nella stazione di Milano Certosa, morto poche ore dopo il ricovero in ospedale, è stato vittima di uno scambio di persona. (ANSA)

Read more »

Massimo Giletti ritorna in Rai con uno speciale su Mussolini e annuncia il rinnovo del contrattoIl conduttore ha chiuso la stagione televisiva con uno speciale su RaiTre dedicato a pagine discusse della storia italiana. Giletti ha espresso soddisfazione per gli ascolti, vicini al 7% di share, e ha annunciato di voler rinnovare il contratto con la Rai entro giugno. Ha respinto le accuse di revisionismo sul progetto dedicato al fascismo, sottolineando la necessità di approfondire la storia senza negare i crimini. Lo speciale vedrà la partecipazione di Michele Santoro e Bruno Vespa, e affronterà la mancata 'Norimberga italiana'.

Read more »