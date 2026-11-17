Fiorello a La Pennicanza rivela che Barbara D'Urso gli ha scritto confermando la presenza a Ballando con le Stelle e annuncia un brano di Giorgia.

Nel corso della trasmissione La Pennicanza, Fiorello ha sostenuto di aver ricevuto un messaggio da Barbara D'Urso, che gli avrebbe confermato la sua presenza a Ballando con le Stelle in programma sabato. Lo showman ha commentato il caso con ironia, dopo le tensioni che hanno coinvolto la conduttrice e il giudice Guillermo Mariotto.

Nella stessa puntata Fiorello ha anche anticipato una novità musicale: Giorgia inciderà una canzone natalizia inedita per il suo programma. Il conduttore ha annunciato che la trasformazione natalizia dello studio partirà dal 23 novembre.

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Il messaggio di Barbara D'Urso e il caso Ballando

Fiorello afferma che Barbara D'Urso gli avrebbe scritto direttamente per dirgli che sarebbe stata presente alla puntata di sabato di Ballando con le Stelle. Il conduttore ha riportato il contenuto del messaggio durante La Pennicanza, sostenendo che la conduttrice avrebbe escluso un addio improvviso al programma.

Secondo il racconto di Fiorello, D'Urso gli avrebbe scritto: Ti pare che me ne vado così? Non me ne vado, ma come cornuta e mazziata? Lo showman ha poi suggerito il titolo per il ritorno della conduttrice: Barbara c'è!

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Il punto di partenza della vicenda è l'ospitata di Milly Carlucci al Tg1. In quell'occasione la padrona di casa di Ballando con le Stelle ha lasciato in sospeso la risposta sulla partecipazione di Barbara D'Urso alla prossima puntata, alimentando la curiosità del pubblico.

Le battute di Fiorello su Milly Carlucci

Fiorello ha commentato la strategia di Milly Carlucci con una battuta: Milly sei un genio del male! Neanche Maria De Filippi è arrivata a tanto. Secondo lo showman, la conduttrice di Ballando con le Stelle avrebbe trasformato il caso D'Urso in un vero colpo di scena televisivo.

Il conduttore ha quindi cercato di spiegare il motivo dell'attesa del pubblico, sottolineando che la questione sarebbe rimasta aperta fino alla messa in onda di sabato. Le sue parole hanno puntato più sull'ironia che su una polemica diretta con la conduzione del programma.

Le dichiarazioni di Fiorello non sono state accompagnate da ulteriori conferme ufficiali da parte di Milly Carlucci o di Barbara D'Urso nel corso della stessa trasmissione. Il racconto del messaggio ricevuto resta quindi una dichiarazione dello showman.

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Il brano di Giorgia per il Natale di La Pennicanza

Giorgia canterà una canzone natalizia inedita per La Pennicanza, come ha annunciato Fiorello durante la trasmissione. Non si tratterà di una cover delle feste, ma di un brano originale che, secondo il conduttore, sarà presentato dal 23 novembre.

Fiorello ha detto: Noi avremo una canzone inedita, stupenda. A cantarla sarà Giorgia! Io l'ho sentita, è veramente pazzesca! Il conduttore non ha tuttavia svelato altri dettagli sul titolo o sul contenuto del brano.

Nel finale della puntata Fiorello ha affrontato anche il tema dei volatili nella Capitale, tra cinghiali, topi e uccelli. Ha scherzato sull'uso della musica ad alto volume per allontanarli, avvertendo: Basta non mettere i Negramaro perché sennò con gli acuti di Giuliano arrivano i gabbiani!