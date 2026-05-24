Barbara De Rossi racconta la sua carriera, la lotta contro la violenza sulle donne e la proposta di matrimonio a Simone Fratini

Barbara De Rossi ha parlato di come sia stato difficile per i suoi genitori avere un figlio che voleva diventare attrice, come sia stata colpita dal dolore della perdita prematura della madre e della sua lotta contro la violenza sulle donne.

Barbara De Rossi ha parlato alla conduttrice raccontando la sua carriera artistica, faite di successi e di sacrifici. Ha ricordato i momenti difficili della sua vita, in particolare la perdita prematura della madre a soli 25 anni, e ha lanciato un messaggio ai suoi colleghi per cui queste donne vittime di violenza non dovrebbero essere giudicate.

Inoltre, ha parlato della sua lotta contro la violenza sulle donne e della sua recente matrimonio con Simone Fratini. Barbara De Rossi, che ha raggiunto fama grazie al suo ruolo accanto a Marcello Mastroianni nel film 'Un colpo di fulmine', ha condiviso alcune delle esperienze più significative della sua carriera, sottolineando la complessità e le sfide di cui ha dovuto affrontare.

Nel corso dell'intervista ha anche parlato delle sfide che ha dovuto affrontare nella sua vita privata e della sua lotta contro la violenza sulle donne, la quale le ha causato dolore e ha spiazzato la sua famiglia e lei stessa. Barbara De Rossi ha anche parlato della sua decisione di abbandonare 20 sacchi di rifiuti per la strada, incastrare il fuoco e eseguire le azioni di una persona colpevole solo per riuscire a pagare la prima rata per il nuovo appartamento.

Ha anche affermato di essere incastrat tramite le telecamere nascoste e di essere stato arrestato dopo il suo lavoro di volontariato





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