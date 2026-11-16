Barbara Mazzolai e la robotica bioispirata: il futuro sostenibile

Barbara Mazzolai propone robot biodegradabili ispirati alla natura per ridurre i rifiuti elettronici. La robotica bioispirata dell'Istituto Italiano di Tecnologia cambia l'approccio tech.

Barbara Mazzolai, direttrice del laboratorio di Bioinspired Soft Robotics presso l'Istituto italiano di tecnologia di Genova, propone un radicale cambiamento nel settore tecnologico per contrastare l'impatto ambientale dei dispositivi elettronici. La ricerca condotta da questa pioniera della robotica bioispirata mira a sviluppare macchine capaci di adattarsi all'ecosistema, ridurre il consumo energetico e, soprattutto, biodegradarsi al termine del loro ciclo di vita. Questo approccio contrasta con la rapida obsolescenza programmata che caratterizza smartphone e computer, oggetti che vengono spesso sostituiti prima di aver esaurito la loro vita utile.

Il paradosso tecnologico e la sostenibilità ambientale

Anche i robot, sempre più presenti nella nostra quotidianità, rischiano di riprodurre lo stesso paradosso ambientale che affligge i consumatori moderni: tecnologie sofisticate, ma destinate a lasciare tracce persistenti e inquinanti nell'ambiente. Secondo le proiezioni, i robot potrebbero diventare 82 milioni entro il 2030, un numero che renderebbe urgente trovare soluzioni per gestire il fine vita di queste macchine. La ricerca di Barbara Mazzolai si concentra su come trasformare questa minaccia in opportunità, progettando strumenti che non generino rifiuti indelebili.

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Strategie naturali per dispositivi innovativi

Lo studio dettagliato di piante, funghi e animali ha consentito di trasferire alla robotica strategie evolute per risolvere problemi complessi con efficienza. Le pigne, ad esempio, aprono e chiudono le squame in risposta alle variazioni di umidità, operando senza motori né batterie. Da questi meccanismi naturali sono nati dispositivi ispirati ai semi, capaci di disperdersi nell'ambiente e monitorare le condizioni del suolo attraverso sensori biodegradabili. In futuro, tali tecnologie potrebbero contribuire alla riforestazione, portando semi in aree difficili da raggiungere in modo autonomo.

Intelligenza corporea e controllo distribuito

L'approccio scientifico abbandona l'idea tradizionale di associare l'intelligenza esclusivamente al cervello, immaginando un centro di controllo unico. Negli organismi viventi, il corpo contribuisce attivamente a risolvere i problemi, un principio noto come embodied intelligence o intelligenza corporea. Il polpo rappresenta un esempio straordinario: le sue otto braccia flessibili assumono forme diverse e svolgono compiti complessi grazie a un sistema nervoso distribuito. Anche le piante, pur senza un cervello, si adattano a condizioni ambientali mutevoli, offrendo modelli per robot meno dipendenti da controlli centralizzati.

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La lentezza come strategia di sopravvivenza

In una società che identifica l'efficienza con la velocità, Barbara Mazzolai guarda con interesse alla lentezza delle piante. Quando ha proposto di ispirarsi ai vegetali per realizzare robot, non è stato facile far comprendere il valore di un organismo che sembra non muoversi. Eppure le radici costituiscono un modello straordinario per esplorare il suolo, avanzando riducendo attriti e dispendio energetico. La lentezza aiuta ad osservare meglio e a essere meno invasivi, insegnandoci che comprendere la natura richiede pazienza e rispetto dei tempi biologici.

Educazione emotiva e responsabilità scientifica

La formazione scientifica richiede pazienza, confronto tra competenze diverse e disponibilità a cambiare prospettiva, considerando le emozioni come motore della curiosità. La ricerca sull'ecosistema, spesso trascurato nei suoi scambi e segnali continui, invita a superare il mito dell'indistruttibilità tecnologica. Come ci ricorda Barbara Mazzolai nel suo nuovo libro, la fine di un ciclo nella natura non coincide con lo spreco, poiché la materia si trasforma e alimenta nuovi processi vitali. Dobbiamo imparare questo principio e progettare strumenti capaci di degradarsi senza lasciare scarti, assumendoci una nuova responsabilità verso il pianeta.