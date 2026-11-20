Operazioni di soccorso in corso nello stato di Bayelsa, Nigeria, dopo il capovolgimento di una chiatta affollata diretta a un funerale. Numerosi passeggeri sono dati per dispersi nelle acque di Southern Ijaw.

Le autorità e i soccorritori stanno conducendo operazioni urgenti di ricerca e salvataggio nello stato federale di Bayelsa, situato nella regione meridionale della Nigeria. La drammatica vicenda è avvenuta venerdì, 20 novembre, quando una chiatta destinata al trasporto di passeggeri ha subito un improvviso e fatale capovolgimento durante la navigazione.

Naufragio durante il trasferimento funebre

L'imbarcazione stava trasportando un gruppo numeroso di persone verso una cerimonia funebre quando l'incidente ha avuto luogo. Gli eventi si sono svolti nelle acque interne vicino alla località di Ukubie, all'interno dell'area amministrativa di Southern Ijaw nello stato di Bayelsa. Secondo quanto riferito venerdì dalla polizia locale e dai residenti della zona, il numero delle vittime temute è significativo, sebbene l'esatto conteggio non sia ancora stato confermato ufficialmente.

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Dispiegamento delle unità marine per il soccorso

La risposta istituzionale è stata immediata dopo la segnalazione dell'incidente. Musa Mohammed, portavoce della polizia di Bayelsa, ha annunciato che un'unità marittima speciale è stata dispiegata nella zona colpite per assistere le operazioni di ricerca. Le unità navali stanno pattugliando le acque alla ricerca di sopravvissuti e dei corpi delle vittime, impegnandosi in uno sforzo coordinato per mitigare le conseguenze della tragedia.

Testimonianze sul sovraffollamento caotico

I dettagli sulla dinamica che ha preceduto il disastro emergono dalle dichiarazioni di testimoni oculari presenti sul posto. Sophie Igoniwari, una testimone locale, ha descritto una situazione di estrema confusione prima della partenza della nave dal molo di Anyama Ijaw. Ha riferito che l'imbarcazione ha lasciato il molo in condizioni di gravoso sovraffollamento, con un numero di passeggeri che superava ampiamente la capienza sicura.

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Dopo il capovolgimento della chiatta, alcune delle vittime sono state recuperate dalla corrente e portate a riva in stato di shock o ferite. Le testimonianze raccolte suggeriscono che il caos nell'imbarco ha contribuito significativamente alla mancanza di equilibrio e alla conseguente capovolgimento della struttura galleggiante.

Emergenza sicurezza nelle vie navigabili interne

Questo incidente non è un evento isolato ma riflette una problematica strutturale cronica nelle regioni fluviali della Nigeria. Gli incidenti nautici sono purtroppo frequenti sulle vie navigabili interne del Paese, dove il trasporto di persone è spesso gestito con scarsa attenzione alle normative di sicurezza. Il sovraffollamento delle imbarcazioni è una pratica diffusa e ampiamente accettata nelle comunità fluviali, nonostante i rischi enormi che comporta per la vita dei passeggeri.

La mancanza di rigore nell'applicazione delle regole di sicurezza e la carenza di infrastrutture adeguate per il trasporto marittimo sicuro continuano a minacciare la popolazione locale. L'incidente a Bayelsa riaccende il dibattito sulla necessità di interventi governativi più fermi per regolarizzare il settore dei trasporti fluviali e prevenire future tragedie simili nelle aree interne.