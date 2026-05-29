Barca pesca resti umani davanti all'isola di Tavolara

La barca ha recuperato resti umani davanti all'isola di Tavolara, che sono stati identificati come i resti dei fratelli Deiana, Lorenzo e Giuseppe, scomparsi 13 mesi fa.

La barca ha recuperato resti umani davanti all'isola di Tavolara , che sono stati identificati come i resti dei fratelli Deiana, Lorenzo e Giuseppe, scomparsi 13 mesi fa.

I due fratelli erano usciti per una battuta di pesca sportiva a bordo della loro piccola imbarcazione di quattro metri in vetroresina, un Molinari fuoribordo. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, presentava un giubotto: al suo interno è stato trovato un portafoglio con una carta d'identità, che è stata utilizzata per identificare i resti.

Le ricerche dei fratelli Deiana si erano concentrate nelle settimane successive alla scomparsa, in particolare nella zona di Capo Figari, dove vennero trovati in mare un giubbotto salvagente, degli stivali e uno zainetto con una canna da pesca, che la madre dei ragazzi ha riconosciuto come appartenenti ai due giovani. La Capitaneria di Porto ha confermato che si tratta dei resti dei fratelli Deiana, e che sono stati recuperati in avanzato stato di decomposizione.

La polizia ha aperto un'indagine per determinare le circostanze della scomparsa dei due giovani. La notizia ha scosso la comunità locale, e molti hanno espresso la loro condoglianза per la famiglia dei due giovani. La Capitaneria di Porto ha chiesto ai cittadini di essere prudenti e di non avvicinarsi alla zona dove sono stati recuperati i resti. La polizia sta lavorando per determinare le cause della scomparsa dei due giovani e per fornire aiuto alla famiglia.

La notizia ha anche scosso la comunità nazionale, e molti hanno espresso la loro condoglianza per la famiglia dei due giovani. La polizia sta lavorando per determinare le cause della scomparsa dei due giovani e per fornire aiuto alla famiglia. La notizia ha anche scosso la comunità nazionale, e molti hanno espresso la loro condoglianza per la famiglia dei due giovani





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