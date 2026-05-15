Barcellona e Nazionale si avviano sulla massima cautela per Yamal al bicipite femorale

Il Barcellona e la Nazionale si sono affezionati a quella massima cautela che ha governato la cura del proprio giocatore Yamal, affetto da un problema al bicipite femorale, il giovane talento del Barcellona. L'attenzione è massima per prevenire quel tipo di rischio non necessario. Non è presente alcuna fretta per il suo rientro in campo, mentre è la piena guarigione senza forzare i tempi la priorità assoluta.

Il Barcellona e la Nazionale mettono tutta la cautela nella cura del proprio talento in questione. Il giocatore Yamal , giovane talento del Barcellona , afflitto da un problema al bicipite femorale , sta seguendo un programma di lavoro differenziato in palestra.

CONSIDERATO DILETTANTE, la massima cautela è stata adottata per prevenire ogni rischio non necessario. Non c'è fretta per il suo rientro in campo, ma la priorità assoluta resta la piena guarigione senza forzare i tempi. Alcune fonti si sono lasciate andare a indiscrezioni sul possibile forfait del giocatore per le prime due partite della Spagna ai Mondiali. La Federazione e il suo staff sanitario hanno confrontato i medici della Federazione con lo staff sanitario blaugrana.

In merito, Yamal, a sostegno dell'importanza del consulto, ha preso parte all'incontro





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