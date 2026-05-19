Barche della Flotilla per Gaza intercettate dalle forze armate israeliane

Tutte le imbarcazioni della Flotilla per Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. L'ultima imbarcazione a essere intercettata è stata la Karsi-i Sabadab, sulla quale viaggiavano il deputato M5s Dario Carotenuto, il giornalista Alessandro Mantovani e l'attivista, Ruggero Zeni.

Tutte le imbarcazioni della Flotilla per Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. L'ha confermato Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, aggiungendo che sono 29 gli attivisti italiani trattenuti.

Con loro anche tre persone non italiane ma residenti in Italia. L'ultima barca ad essere intercettata è stata la Karsi-i Sabadab, sui cui viaggiavano il deputato M5s Dario Carotenuto, il giornalista Alessandro Mantovani e l'attivista, Ruggero Zeni. La corvetta su cui sono state fatte salire le persone trattenute arriverà nel porto di Ashdod in serata. Ad attenderli il team legale di Adalah.

Sono in corso intanto il trasferimento degli attivisti della Flotilla per Gaza da parte delle forze armate israeliane verso un porto israeliano, secondo quanto comunica la Global Sumud Flotilla. La Akka, una delle imbarcazioni della Gloabl Sumud Flotilla che questa mattina erano ancora in navigazione verso Gaza, è stata intercettata a 82 miglia nautiche da Gaza





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