Bardem`s Cannes Statements: On Gaza Genocide, Power & Violence Against Women

Actor Javier Bardem, at Cannes, discusses the genocide in Gaza, the power structure, and violence against women. He connects these themes to the film of Spanish director Rodrigo Sorogoyen, in competition for the Golden Palm.

A Cannes per presentare il suo film ‘El ser querido’, Javier Bardem non si ritrae dalle domande sulle questioni globali. Parla del genocidio palestinese e del monopolio nei media, della guerra e della violenza di genere.

Temi che si intersecano nel film del regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen, in concorso per la Palma d’oro. Un dramma padre-figlia in cui Bardem interpreta Esteban Martínez, celebre regista dal passato turbolento che prova a riallacciare i rapporti con la figlia Emilia. Alla ragazza, interpretata da Victoria Luengo, viene offerto un ruolo nel suo nuovo progetto cinematografico.

Ma il set diventa presto il luogo in cui realtà e finzione si sovrappongono, costringendo entrambi a fare i conti con un legame segnato da violenza emotiva e incomprensioni. Bardem si espone sul genocidio di Gaza Interpellato sul genocidio a Gaza, denunciato dall’attore in ogni occasione pubblica, a Cannes dice: ‘Gaza: lì è stato commesso, e continua a essere commesso, un genocidio. Questo è un fatto. Si può contestarlo, si può cercare di giustificarlo o spiegarlo, ma resta un fatto.

E se si sceglie di giustificarlo con il silenzio o con il sostegno, allora si è a favore del genocidio. Per me questi sono fatti’.

‘La mia dichiarazione è questa: è il potere che voi mi avete dato. Non ho altro potere oltre a questo, ma cerco di usarlo nel modo migliore che conosco. Perché credo che incoraggiare gli altri a parlare e a riflettere autonomamente su certe questioni produca mobilitazione, e la mobilitazione, ancora oggi, cambia le cose’. Guerra, genocidio, violenza sulle donne: per Bardem sono il prodotto della ‘mascolinità tossica’ Il numero di donne che vengono uccisse è incredibile.

E in chissà quale modo abbiamo normalizzato tutto questo - ha aggiunto Bardem, interpellato sulla violenza di genere - È come dire: sì, terribile. Ma è una follia assoluta che si continuino a uccidere donne perché gli uomini pensano di possederle”.

‘Per me è molto importante che parlino di questo. Dopotutto, la nostra società non deve essere ancora oggi al livello in cui si accettavano questi comportamenti. Per questo motivo, penso che oggi ne siano più consapevoli di anni fa, e questo adito ci porta a riflettere in modo particolare queste questioni. Per questo motivo, per andare a fondo, abbiamo bisogno di garantire la libertà d’espressione e di pensiero su questi argomenti, e dare loro un posto giusto per discuti“





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