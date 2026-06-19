Bari calcio, addio a Igor Protti: il cordoglio del club e dei tifosi

Il Bari calcio ha reso omaggio a Igor Protti, bandiera del club e capocannoniere della Serie A 1995-96. Gli ultras lo celebrano come leggenda. Alla famiglia va il cordoglio del presidente De Laurentiis. Il calciatore era cittadino onorario di Bari.

(ANSA) - BARI, 19 GIU - Il Bari calcio ha reso omaggio a Igor Protti , bandiera del club e indimenticabile capocannoniere della Serie A nella stagione 1995-96 con la maglia biancorossa.

Il club ha dichiarato: La partita più difficile è stata giocata con il coraggio dei grandi e anche se oggi il fischio finale lascia tutti con il cuore spezzato, resterai sempre nei ricordi di chi ha tifato per te. I tuoi gol, le tue corse sotto la curva, il tuo amore per questi colori hanno fatto sognare generazioni di tifosi biancorossi. Il tuo esempio ci ha reso orgogliosi.

Oggi tutte le tifoserie piangono insieme, ma celebrano anche l'onore di averti avuto come simbolo. Tutta la Ssc Bari e il presidente Luigi De Laurentiis si uniscono al dolore della famiglia di Igor Protti. Gli ultras del Bari lo descrivono come leggenda: Ci sono calciatori… e poi ci sono leggende. Tu eri, e resterai per sempre, una leggenda infinita della storia calcistica di questa città.

Noi cercheremo di onorarti e ricordarti ovunque, perché hai sudato, lottato e amato infinitamente i nostri colori, la nostra città, questa maglia. Ora che hai smesso di combattere e soffrire, riposa in pace Re Igor. Tutta la Nord è con te. Grazie per le emozioni che ci hai regalato.

La città di Bari gli aveva conferito la cittadinanza onoraria per i suoi meriti sportivi e per il suo impegno in iniziative di solidarietà. Protti, originario di Rimini, aveva lottato a lungo contro una malattia incurabile. Nelle scorse settimane aveva commosso l'opinione pubblica sportiva il suo volto provato mentre, a braccio, veniva portato in chiesa per il matrimonio della figlia.

Igor Protti rappresenta un simbolo intramontabile per la tifoseria del Bari, in virtù delle sue gesta sportive e dell'attaccamento dimostrato verso la maglia. La sua carriera ha toccato diverse squadre, ma indubbiamente il periodo barese rimane il più luminoso, grazie alla capacity realizzativa che gli valse il titolo di capocannoniere in Serie A. Oltre i gol, Protti è ricordato per la sua umiltà e per l'impegno sociale, elementi che lo hanno reso una figura rispettata ben oltre i confini calcistici.

La sua battaglia personale contro la malattia è stata seguita con affetto e ammirazione da molti, poiché ha affrontato le difficoltà con dignità e riservatezza. Il cordoglio espresso dal club, dai tifosi e dalle autorità civili testimonia il profondo legame che si era instaurato tra Protti e la città di Bari. Il messaggio degli ultras, in particolare, ne sottolinea lo status di leggenda vivente, paragonabile a pochi altri nella storia della società.

La concessione della cittadinanza onoraria è un riconoscimento che va oltre il semplice rendimento sportivo, a significare come Protti sia diventato parte integrante della comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama calcistico italiano e fra coloro che lo hanno conosciuto personalmente, ma il suo esempio continuerà a ispirare generazioni future di atleti e di appassionati.

Il ricordo di Igor Protti, riferiscono le testate, è stato accompagnato anche da immagini che hanno fatto il giro dei media: quelle che lo mostravano mentre veniva sostenuto per partecipare al matrimonio della figlia. Questo episodio ha evidenziato la sua tenacia e l'amore per la famiglia, elementi che hanno ulteriormente avvicinato il pubblico alla sua figura.

La FIGC e numerosi ex compagni di squadra hanno espresso parole di stima e affetto, rimarcando come Protti fosse un esempio di professionalità e umanità. La sua capacità di unire la passione per il calcio a un profondo senso civico lo rende un modello raro nel mondo dello sport moderno.

La notizia della sua scomparsa è stata accolta con tristezza non solo a Bari, ma in tutta l'Italia calcistica, a dimostrazione del rispetto che si era guadagnato in anni di carriera leale e spettacolare





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