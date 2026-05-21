Bari, ritrovato un teschio umano nel parco Maugeri: indagini in corso

Un gruppo di cittadini ha notato la presenza del teschio tra la vegetazione e ha allertato le autorità. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della scientifica, che hanno circoscritto e transennato l'area per effettuare i rilievi in sicurezza.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi pagano le vacanze a metà grazie a Money Road, un reality show che funziona perché è autentico. Nel frattempo, a Bari è stato ritrovato un teschio umano nel parco Maugeri.

Gli abitanti della zona hanno notato la presenza del cranio tra la vegetazione e hanno subito allertato le autorità. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della scientifica, che hanno circoscritto e transennato l'area per effettuare i rilievi in sicurezza. Il teschio si trovava dentro un vaso sotto un cespuglio, in una delle aiuole del giardino pubblico. Gli accertamenti sono ancora in corso e secondo le prime informazioni, i resti rinvenuti apparterrebbero a una donna anziana.

Tuttavia, per risalire all'identità certa saranno necessari nuovi esami di laboratorio. I reperti sono stati sequestrati per essere consegnati agli esperti di medicina legale dell'ospedale di Bari. Le indagini sono in pieno svolgimento e le forze dell'ordine non escludono alcuna ipotesi, dall'occultamento doloso di resti fino alle ossa trafugate da qualche cimitero della zona





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bari Teschio Umano Parco Maugeri Indagini In Corso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medici, deputati, operai e attivisti: chi sono gli italiani sequestrati a bordo della FlotillaTra i nomi più noti, quello del deputato M5S, Dario Carotenuto, unico parlamentare italiano presente. Leggi la notizia su TG LA7

Read more »

Bosch, nuova vita per la fabbrica di Bari grazie a ricondizionamento e aftermarketIl general manager Lastaria: “Passaggio significativo verso un modello industriale più orientato alla rigenerazione e al valore del riuso. È l’applicazione pratica dei principi dell’economia circolare”. L’iniziativa, dopo anni difficili, dà lavoro a 1.400 persone.

Read more »

Locatelli svela l'aneddoto: 'In spogliatoio della Juve sono seduto nel posto di Cristiano Ronaldo'Ai microfoni ufficiali della Lega Serie A, su YouTube, è intervenuto il capitano della Juventus Manuel Locatelli nel corso del format 'Champions of Made in Italy.

Read more »

Sarà la circular economy a sostenere le attività Bosch nello stabilimento di BariNell'ambito del percorso di trasformazione dello stabilimento di Bari (Tecnologie Diesel SpA) avviato nel 2025 con l'obiettivo di sviluppare un hub europeo dedicato alle attività di remanufacturing di componenti auto destinati al mercato aftermarket, Bosch...

Read more »