Un barista di Torino versa per errore liquido corrosivo al posto dell'acqua a una cliente. La donna di 53 anni subisce gravi ustioni ed è ricoverata all'ospedale Maria Vittoria con lesioni esofagee. Possibili accuse per lesioni colpose.

Una donna di 53 anni è stata ricoverata in ospedale a Torino dopo aver ingerito per errore un liquido corrosivo al posto dell'acqua. L'incidente è avvenuto in un bar situato nella zona nord della città, quando il personale di servizio ha confuso la bottiglia dell'acqua frizzante con quella contenente detersivo per lavastoviglie, travasato in un contenitore identico.

Dettagli dell'incidente nel locale torinese

I fatti si sono verificati mercoledì 25 novembre, quando la cliente si è seduta al bancone per consumare un caffè. Il dipendente, nella fretta o per disattenzione, ha servito un bicchierino d'acqua accanto alla tazzina. Il liquido risultava essere detersivo per piatti, apparentemente trasparente e inodore. La donna ha bevuto d'un fiato il contenuto dello shottino, senza accorgersi immediatamente della natura pericolosa della sostanza.

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Il riconoscimento dell'errore è arrivato solo dopo l'ingestione. La cliente ha inizialmente percepito un sapore strano in bocca, seguito da un'immediata sensazione di malessere. Le prime avvisaglie di un problema grave si sono manifestate con un forte senso di nausea e il vomito. Tuttavia, a quel punto, la sostanza caustica aveva già raggiunto lo stomaco, rendendo i danni interni irreversibili nell'immediato.

Condizioni mediche e ricovero urgente

Di fronte al peggioramento delle condizioni, è stato richiesto l'intervento del 118. La donna è stata rapidamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria a Torino. I medici hanno valutato l'estensione delle lesioni causate dall'ingestione di liquido corrosivo. Sono state riscontrate gravi ustioni al cavo orale, all'esofago e allo stomaco. La gravità delle ferite ha richiesto un ricovero immediato nel reparto di medicina per un monitoraggio stretto.

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Al momento, la paziente presenta sintomi debilitanti che impediscono l'assunzione di qualsiasi alimento solido per via orale. La terapia medica è focalizzata sulla gestione del dolore e sulla prevenzione di ulteriori complicazioni gastrointestinali. La donna rimane sotto osservazione clinica costante per verificare l'evoluzione delle ustioni chimiche interne. La prognosi dipende dalla capacità dell'organismo di riassorbire i tessuti danneggiati.

Conseguenze legali e richieste di risarcimento

Il titolare del bar e il dipendente al bancone hanno ammesso l'errore commesso durante il servizio. Questa ammissione lascia spazio a possibili accuse di lesioni colpose nei loro confronti. La dinamica dell'incidente, basata sulla sostituzione di bottiglie identiche, è stata chiarita dalle autorità competenti. La famiglia della vittima sta valutando le opzioni legali per tutelare i propri interessi.

La donna si è affidata a un avvocato specializzato in responsabilità civile. La scelta attuale non prevede il deposito immediato di una denuncia formale, in attesa di avere un quadro medico completo. È fondamentale leggere i referti dettagliati per quantificare i danni alla salute. L'avvocato ha già inviato una lettera di diffida al locale per richiedere un risarcimento dei danni subiti.

Impatto sulla sicurezza alimentare e procedure future

L'evento sottolinea i rischi legati alla conservazione errata di prodotti chimici in contenitori alimentare. Il detersivo per lavastoviglie, sebbene tossico, aveva caratteristiche visive ingannevoli che ne hanno facilitato l'ingestione accidentale. La trasparenza e l'assenza di odore della sostanza hanno reso difficile il riconoscimento immediato per la consumatrice.

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La vicenda potrebbe spingere gli esercizi pubblici a rivedere le procedure di stoccaggio dei prodotti. La separazione netta tra contenitori per bevande e prodotti per la pulizia è essenziale per prevenire incidenti simili. La donna rimane in convalescenza, con tempi di recupero non ancora definiti. Il caso resterà sotto osservazione fino alla pubblicazione dei referti finali e all'avvio delle eventuali procedure legali.