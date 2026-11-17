Il ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot chiarisce che il personale militare in Ucraina è dedicato ad addestramento e manutenzione, negando qualsiasi ruolo di cobelligeranza contro la Russia.

Il ministro degli Affari Esteri francese Jean-Noel Barrot ha dichiarato martedì 17 novembre 2026 che la presenza di personale militare francese sul suolo ucraino rientra esclusivamente in una missione volta a fornire addestramento e supporto tecnico ai soldati ucraini impegnati nel conflitto contro la Russia. Durante un'intervista al canale televisivo France 5, Barrot ha ribadito con fermezza che Parigi non agisce come cobelligerante e non ha alcuna intenzione di assumere un tale status, pur continuando a sostenere attivamente l'esercito ucraino e la resistenza del Paese contro l'invasione russa.

Dettaglio Operativo: Supporto Tecnico e Manutenzione

La missione, nota come Volia e la cui esistenza è stata rivelata per la prima volta da Radio France Internationale (RFI), è operativa dall'estate del 2026. Barrot ha spiegato che gli obiettivi di questa operazione sono limitati e mirati, consistendo principalmente nell'invio di istruttori e personale specializzato nella manutenzione delle attrezzature, senza alcuna natura di operazione militare offensiva. Le attività descritte dal ministro si svolgono a una distanza significativa dalla linea del fronte, con volumi di intervento particolarmente ridotti per minimizzare i rischi di escalation diretta.

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Posizione di Parigi: Sostegno senza Cobelligeranza

Questa dichiarazione chiarisce la posizione ufficiale della Repubblica francese, che ha sostenuto le truppe ucraine sin dall'invasione russa avvenuta nel febbraio 2022. Fino a questo momento, l'addestramento è stato condotto prevalentemente in Francia e in Polonia, consentendo all'Unione europea di evitare di aumentare il rischio di un conflitto diretto con Mosca. Barrot ha sottolineato che il supporto fornito è una risposta doverosa a un popolo che lotta per la propria indipendenza, libertà e democrazia alle porte dell'Europa, contribuendo indirettamente alla sicurezza comune del continente.

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Impatto Geopolitico e Prossimi Sviluppi

La conferma dell'attivazione della missione Volia segna un'evoluzione nella strategia di supporto occidentale, bilanciando la necessità di assistere Kyiv con la cautela diplomatica verso la Russia. Nonostante la presenza fisica di operatori tecnici in territorio ucraino, il governo francese mantiene una linea di distanziamento strategico per prevenire un deterioramento delle relazioni con la Federazione Russa. Le autorità francesi continuano a monitorare attentamente la situazione, garantendo che ogni intervento rimanga entro i limiti strettamente definiti di assistenza tecnica e addestramento, senza implicazioni militari operative dirette nel teatro di guerra.