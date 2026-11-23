Il primo ministro Bart De Wever minaccia le dimissioni se il Parlamento belga non approva il budget entro fine anno, a causa dello stallo sui tagli da 10 miliardi.

Il Primo Ministro belga Bart De Wever ha lanciato un ultimatum inappellabile al suo governo e al Parlamento nazionale, fissando la scadenza per il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio dello Stato. Questa data limite è stata stabilita direttamente dopo che un'intera settimana di negoziazioni politiche si è conclusa senza alcun risultato tangibile, lasciando le fondamenta del nuovo esecutivo in uno stato di estrema vulnerabilità. La situazione ha raggiunto un punto di non ritorno nelle aule ministeriali della capitale, con l'intero arco politico nazionale in allerta per la possibile caduta dell'attuale composizione governativa.

Ultimatum De Wever e Crisi del Bilancio

L'ufficio stampa di Bart De Wever ha chiarito con estrema durezza che, in assenza di un accordo formale entro la fine dell'anno in corso, il governo si troverà di fatto nell'impossibilità assoluta di esercitare le proprie funzioni di governo. Questa incapacità operativa porterebbe automaticamente alla fine dell'esistenza stessa dell'attuale amministrazione, aprendo scenari politici incerti e potenzialmente destabilizzanti per la stabilità istituzionale del paese. La dichiarazione ufficiale non lascia spazio a interpretazioni, confermando la serietà della posizione assunta dal Capo dell'Esecutivo fiammingo.

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La Rottura con Vooruit e le 10 Miliardi

Al centro del contenzioso vi è la discrepanza insanabile regarding i tagli di bilancio necessari per contenere la spesa pubblica, stimati in un'entità complessiva di 10 miliardi di euro. De Wever ha attribuito il fallimento dei negoziati a un singolo partner di coalizione, il partito socialista fiammingo Vooruit, che si è rifiutato categoricamente di accettare l'equilibrio finanziario proposto dall'esecutivo. Questo blocco ha creato una crisi politica protrattasi per tutto il mese precedente, impedendo qualsiasi avanzamento concreto verso la stesura definitiva della manovra economica prevista per l'anno venturo.

Le Richieste di Vooruit sulla Tassazione

Il partito Vooruit ha delineato una strategia fiscale alternativa, spingendo con determinazione per un aumento significativo delle imposte sul patrimonio come strumento principale per finanziare le politiche sociali. La loro proposta mira a sostituire parzialmente i tagli drastici alla spesa sanitaria e al welfare che il Primo Ministro De Wever intende introdurre per rispettare i vincoli di bilancio. Questa divergenza strategica ha reso impossibile raggiungere un compromesso, poiché le due forze politiche non hanno trovato alcun terreno comune soddisfacente per entrambe le fazioni coinvolte nella trattativa.

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Incontro al Palazzo Reale di Bruxelles

Nel tentativo di sbloccare la situazione stalemata, il Primo Ministro Bart De Wever si è recato ufficialmente al Palazzo Reale di Bruxelles nella giornata di lunedì, 23 novembre 2026. L'incontro è stato convocato con il Re Filippo del Belgio proprio a seguito del crollo definitivo dei negoziati budgetari, segnando un passo formale e costituzionale cruciale nella gestione della crisi di governo. La presenza del Monarca nelle istituzioni belghe è sempre necessaria in momenti di massima tensione politica per valutare le conseguenze costituzionali delle dinamiche parlamentari.

Conseguenze Istituzionali e Prossimi Passi

La mancata approvazione del bilancio entro il 31 dicembre comporterebbe un blocco totale delle attività amministrative e legislative, costringendo il paese verso un orizzonte di instabilità politica prolungata. Le istituzioni europee e gli osservatori internazionali stanno monitorando con attenzione l'evoluzione della crisi belga, poiché la stabilità del governo di Bruxelles ha implicazioni dirette anche sulla coesione interna dell'Unione Europea. La scadenza fissata da De Wever rappresenta quindi l'ultimo tentativo di evitare la fine prematura di un mandato governativo ancora in fase di consolidamento nelle complesse dinamiche della politica belga contemporanea.